Het Marokkaanse nationale elftal heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven. De ploeg van Walid Regragui won met 1-0 van Congo en heeft nu maar liefst zestien duels op rij gewonnen. Dat lukte een nationaal voetbalteam nooit eerder.

Marokko nam het in de laatste wedstrijd voor de WK-kwalificatie in eigen huis tegen Congo en hoewel het een ticket voor het toernooi van volgend jaar al op zak had, stond er dus toch iets op het spel. De halve finalist van het vorige WK kon de langste winstreeks van een nationaal team ooit neerzetten en dat lukte ook nog. Na een uur spelen maakte spits Youssef En Nesyri op aangeven van Achraf Hakimi de enige goal. Marokko won daarmee voor de zestiende keer op rij en dat is dus een unieke prestatie.

Marokko haalde die overwinningen in vriendschappelijke duels, de WK-kwalificatie in Afrika en de kwalificatie voor de Afrika Cup. De zegereeks van Marokko begon in juni 2024 en loopt dus nog altijd.

Bijzondere nederlagen

Wie naar de meest recente uitslagen van Marokko kijkt, zal echter toch zien dat het land afgelopen zomer twee wedstrijden verloor tegen Burkina Faso (vriendschappelijk) en Kenia (Africa Nations Championship). Die duels werden echter verloren door een team dat enkel gevormd werd door spelers uit de eigen competitie, een belangrijke regel voor de African Nations Championship. De bondscoach van Marokko (Walid Regragui) zat tijdens dat toernooi niet eens op de bank en dus worden die duels ook niet meegeteld.

Spanje

Het Afrikaanse land is sinds dinsdag dus alleen recordhouder en voetbalde daarmee een legendarisch team uit de boeken. Van 2008 tot 2009 wist het Spaanse nationale elftal vijftien wedstrijden op rij te winnen. In die reeks zat ook het EK in 2008 dat de Spanjaarden wisten te winnen.

Nederlandse invloeden

In de selectie van Marokko zitten een aantal bekende namen uit de Eredivisie. Zo is Ismael Saibari van PSV opgeroepen en stond hij in de basis tegen Congo, net als FC Utrecht-rechtsback Souffian El Karouani. Ook Feyenoorder Oussama Targhalline maakte minuten. Hij verving vlak voor tijd Real Madrid-speler Brahim Diaz.

