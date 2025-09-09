Met de uitreiking van de Ballon d'Or in aantocht heeft FC Barcelona-sensatie Lamine Yamal zich openhartig uitgesproken over zijn grote droom. De 18-jarige verwacht in de toekomst bij de grootste sterren in de voetbalwereld te horen.

Nog slechts twee weken te gaan tot de uitreiking van de Gouden Bal 2025 en Lamine Yamal behoort tot de top 30 van de wereld. Hij koestert legitieme hoop op een nieuwe verrassing, net als vorig jaar toen Rodri Vinícius Júnior versloeg.

De spelers van PSG liggen echter meer voor de hand als winnaar van de prestigieuze prijs. Dat is mede dankzij hun uitstekende collectieve (en individuele) seizoen, met Ousmane Dembélé en Vitinha als de topfavorieten. Mocht de aanvaller van Barcelona de prijs winnen, dan wordt hij de jongste ooit, waarmee hij het record van Ronaldo Nazário (21 jaar en 3 maanden) verbreekt. Als het deze maand niet lukt, krijgt hij nog drie kansen.

Grote droom

Gevraagd naar de race om de prestigieuze onderscheiding, wilde Yamal niet over dit jaar praten, maar gaf hij toe dat hij zichzelf de Gouden Bal meerdere keren ziet winnen, in een poging het aantal van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te bereiken. "Ik heb mijn vrienden verteld dat ik niet droom van één Gouden Bal, maar van velen", begon hij in een interview met de podcast Resonancia de Corazón.

"Ik denk dat ik een speler ben met de kwaliteit daarvoor. Als het me niet lukt, komt dat omdat ik de dingen niet goed heb gedaan of omdat ik het niet wilde. Daarom droom ik ervan om er veel te winnen, en wanneer die dag aanbreekt, zal ik heel blij zijn. Maar ik zal er dan nog meer willen winnen", legde hij uit.

Ruud Gullit

De uitreiking zal plaatsvinden op maandag 22 september in Parijs. De avond krijgt een Nederlands tintje, voormalig Oranje-international Ruud Gullit zal de avond namelijk presenteren. Dat doet hij samen met de Britse presentatrice Kate Scott.

Gullit groeide uit tot één van de beste middenvelders ter wereld. Hij speelde in dienst van Feyenoord, PSV, AC Milan, Sampdoria en Chelsea en werd in 1988 Europees kampioen met het Nederlands elftal. Hij won in 1987 zelf al eens de Gouden Bal. Die droeg hij op aan Nelson Mandela.