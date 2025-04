Stervoetballer Lamine Yamal verrast met totaal andere look in Copa del Rey-finale FC Barcelona

Lamine Yamal ziet er tijdens de Copa del Rey-finale tussen FC Barcelona en Real Madrid totaal anders uit dan daarvoor. De Spanjaard heeft overduidelijk een bezoekje aan de kapper gebracht.

De 17-jarige aanvaller hield zijn nieuwe coupe geheim tot deze belangrijke wedstrijd. Vrijdag trainde hij met een muts om om de metamorfose nog te verbergen. Barcelona-trainer Hansi Flick deed al een mysterieuze uitspraak over Yamal. Hij kondigde aan dat het talent een verrassing in petto zou hebben in het duel zaterdagavond.

En daar was geen woord aan gelogen. Yamal heeft zijn zwarte krullen ingeruild voor blonde lokken. Het heeft wat weg van het kapsel van Neymar jr. toen de Braziliaan bij FC Barcelona speelde en zijn haar ook liet blonderen. De jonge Spanjaard noemde hem eerder al 'zijn idool'.

Yamal startte zaterdagavond in de basis tegen Real Madrid in de finale van de Copa del Rey, net als Frenkie de Jong. In minuut 28 werd het openingsdoelpunt gemaakt, op aangeven van de talentvolle aanvaller. Pedri scoorde van buiten de zestien meter.

Nog een transformatie

Zijn nieuwe kapsel is niet de enige transformatie de Yamal bij FC Barcelona onderging. Ook zijn lichaam is behoorlijk veranderd. Dankzij speciale fysieke trainingen is hij zeven kilo spiermassa aangekomen.

Barcelona heeft specifieke trainingen voor hem ontworpen, waardoor zijn vorm zo is verbeterd dat hij nu bijna onherkenbaar is. De focus van deze trainingen lag op fysieke kracht, zodat hij de zware duels in alle competities waaraan Barça deelneemt, kan doorstaan.

