FC Barcelona wint na zenuwslopend duel vol emotie Copa del Rey-finale ten koste van Real Madrid

FC Barcelona heeft de Copa del Rey-finale gewonnen van Real Madrid. Na een zenuwslopende strijd werd het duel diep in de blessuretijd beslist door een goal van Jules Koundé, waarna de emoties hoog opliepen.

Yamal startte zaterdagavond met een compleet nieuwe look in de basis tegen Real Madrid in de finale van de Copa del Rey. Hij had zijn zwarte krullen volledig blond geverfd. Ook Frenkie de Jong kreeg een basisplaats.

In minuut 28 werd het openingsdoelpunt gemaakt, op aangeven van de 17-jarige Yamal. Pedri scoorde van buiten de zestien meter.

Comeback

Barcelona had het meeste balbezit en leek op weg naar de bekerwinst. Er was ook steeds meer frustratie bij de ploeg van Carlo Ancelotti. Maar in de laatste twintig minuten van de wedstrijd draaide Real het volledig om. Kylian Mbappé scoorde in minuut 70 de gelijkmaker uit een vrije trap.

Zeven minuten later schoot Aurélien Tchouaméni Madrid op voorsprong na een corner: 1-2. Maar die werd al snel weer ongedaan gemaakt. Ferran Torres zet de score op 2-2.

VAR

De wedstrijd leek even beslist te gaan worden met een penalty, toen de scheidsrechter in de blessuretijd naar de stip wees na een vermeende overtreding op Raphinha. De arbiter werd naar het scherm geroepen en draaide de strafschop terug. De Braziliaan kreeg geel voor een schwalbe. Dus moest er verlengd worden in Sevilla.

Verlenging

In minuut 116, diep in de verlenging, viel dan toch eindelijk het verlossende doelpunt. Barcelona kwam op 3-2-voorsprong dankzij Jules Koundé. Het feest barstte direct los aan de kant van de Barça in het stadion.

Bij de spelers van Real liepen de emoties hoog op in de laatste minuten. Met name Antonio Rüdiger moest in bedwang gehouden worden, omdat hij met spullen begon te gooien. De Duitser kreeg een rode kaart.

Titelstrijd

In La Liga is de strijd om de titel tussen FC Barcelona en Real Madrid ook nog gaande. De Catalanen staan vier punten boven Real op de eerste plek in de Spaanse competitie met nog vijf speelronden te gaan.

