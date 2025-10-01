Leonne Stentler was én is regelmatig het slachtoffer van kritiek op haar analyses bij NOS Studio Sport. De woorden die zij soms overheen zich heen krijgt zijn niet terecht, vindt haar baas Xander van der Wulp.

De 50-jarige Van der Wulp is sinds een paar maanden de hoofdredacteur van NOS Sport. Om zijn eerste periode in die functie te bespreken, schoof de voormalig politiek verslaggever aan bij VI Pro. Daar vertelde hij over de toekomst van de samenvattingen van de Eredivisie die op zondagavond worden uitgezonden.

Daar werd één aanpassing gedaan op verzoek van de nieuwe hoofdredacteur: meerdere analisten bij de zondagavonduitzending. Van der Wulp: "Leonne Stentler zal twee derde van de uitzendingen doen, maar ook Theo Janssen, Rafael van der Vaart of Pierre van Hooijdonk kunnen er een keer staan."

'Kritiek is zeer onterecht'

"Leonne heeft heel veel bagger over zich heen gekregen", gaat Van der Wulp verder. Hij denkt dat dat komt omdat zij vrouw is én de enige analist. "Ik vind de kritiek die Leonne heeft gehad ook zeer onterecht. Op tactisch en technisch niveau zegt ze juist heel veel zinnige dingen en heeft ze scherpe observaties."

Hij heeft dan ook een boodschap voor iedereen die kritiek op haar heeft geuit. Lachend zegt Van der Wulp: "Tegen die mensen zou ik willen zeggen dat ze zich niet meteen moeten ergeren, maar ook eens zouden moeten luisteren naar wat ze daadwerkelijk zegt." De geboren Delftenaar vindt Stentler nu 'van de buis af spatten'.

Toekomst van Studio Voetbal

Van der Wulp denkt ook na over de toekomst en houdbaarheid van Studio Voetbal, het praatprogramma met onder andere Janssen, Van der Vaart en Van Hooijdonk. "Heeft dat nog toekomst, of moet je dat juist integreren in één programma à la Match of the Day? Dat soort gedachten zijn er wel, maar die zijn nog niet concreet."

Hij hoopt vooral dat Oranje en de samenvattingen van de Eredivisie bij de NOS zullen blijven, zodat voetbal als 'verbindende factor' beschikbaar blijft op de publieke omroep. "Dat er bij het koffiezetapparaat over Ajax-PSV gepraat kan worden zonder dat je de verplichting hebt om flink te betalen voor een abonnement."