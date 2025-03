Relatie tussen Steven Bergwijn en bondscoach Ronald Koeman bevroren: 'Dan moet hij eerst de telefoon pakken'

Ronald Koeman is op de persconferentie in aanloop naar de kwartfinales van de Nations League ingegaan op de situatie rondom Steven Bergwijn en het Nederlands elftal. De bondscoach verklapte dat de zaakwaarnemer van de speler hem gebeld had.

Bergwijn vertrok afgelopen zomer van Ajax naar Saoedi-Arabië. Voor de bondscoach een reden om hem niet meer te selecteren, gezien het niveau van de competitie daar. Inmiddels doet Bergwijn het daar erg goed en staat hij met Al-Ittihad bovenaan. Desondanks zag Koeman geen reden Bergwijn op te roepen.

Geen vrienden

"Hij moet wachten op de volgende bondscoach, dat zei hij toch?", vraagt de bondscoach een beetje gniffelend aan het aanwezige journaille. "Zijn zaakwaarnemer heeft wel gebeld. Die vroeg mij of er eventueel nog iets kon gebeuren. Dan moet hij (Steven Bergwijn, red.) toch de telefoon pakken. Of er dan een opening is? Dat zeg ik niet, nee."

Bergwijn en Koeman lagen elkaar behoorlijk in de weg na de transfer naar Saoedi-Arabië. De speler vond de uitspraken van zijn oud-trainer onzin en gaf dat ook duidelijk aan. "Ze denken daar dat het niveau hier te laag is, maar misschien moeten ze eerst eens komen kijken voordat ze meteen oordelen. We zullen zien wat ze er nu van vinden", zei Bergwijn in oktober 2024.

Die uitspraken zijn nog altijd actueel, gezien de teksten van Koeman maandagmiddag. "Ik ben altijd goed met hem geweest. Er is daarna wat gebeurd en ik heb wat gezegd. Dat kan je je afvragen of dat zo moest… Maar hij heeft ook wat gezegd. En dat is meer dan ik zei. Het lijkt me daarom niet dat hij in beeld is. Als hij vindt dat dat anders moet, moet hij me eerst bellen. Dan kunnen we er samen over praten."

Koploper

Bergwijn staat momenteel met Al-Ittihad bovenaan in de Saudi Pro League. De buitenspeler speelt daar samen met onder meer Karim Benzema en N'Golo Kanté. Bergwijn staat na 21 wedstrijden op tien goals en drie assists. Het gat met naaste belager Al-Hilal bedraagt vier punten.

Situatie zoals Memphis

Wat dat betreft zat Memphis Depay in hetzelfde schuitje. Na zijn transfer naar Corinthians in Brazilië zei Koeman in eerste instantie ook dat hij de 31-jarige aanvaller voorlopig niet meer zou selecteren vanwege het niveau. Maar na ruim een half jaar van goede prestaties van Memphis én een bezoek van Koeman en voetbaldirecteur Nigel de Jong aan de club, besloot de bondscoach Memphis toch weer op te roepen.

