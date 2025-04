Spaanse media vellen hard oordeel over Kylian Mbappé: 'Hij zal nooit als Cristiano worden'

Kylian Mbappé ligt zwaar onder vuur in Spanje. De Franse superster, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Real Madrid, slaagt er vooralsnog niet in om de torenhoge verwachtingen waar te maken. Na een nieuwe nederlaag tegen Arsenal nemen Spaanse journalisten geen blad voor de mond: Mbappé is 'lichtjaren verwijderd' van Cristiano Ronaldo.

Real Madrid kreeg woensdagavond opnieuw klop van Arsenal, ditmaal met 1-2 op eigen veld. Na de eerdere 0-3 in Londen betekende dit de uitschakeling in de Champions League. Mbappé, die werd binnengehaald als dé opvolger van Ronaldo, bleef ook in deze wedstrijd vrijwel onzichtbaar.

"We dachten dat Kylian Mbappé zou laten zien wat hij in Parijs al had bewezen", zei journalist Tomás Roncero bij Cadena SER. "Maar ik zie hem gewoon niet als een beslissende speler."

Vergelijking met Ronaldo drukt zwaar op Mbappé

De kritiek gaat verder dan één slechte wedstrijd. Volgens Roncero is het tijd om afscheid te nemen van de vergelijking met Ronaldo. "Mensen wilden in Mbappé de nieuwe Cristiano zien, maar hij is lichtjaren van hem verwijderd. Cristiano is uniek. Wie dacht dat Mbappé zijn opvolger zou worden, kan dat maar beter vergeten."

De constante vergelijking met Ronaldo lijkt inmiddels meer last dan eer voor Mbappé. Waar de Portugese ster direct zijn stempel drukte bij Real Madrid met goals, charisma en beslissende momenten in grote duels, lukt het Mbappé voorlopig niet om die status te benaderen. Zijn prestaties worden daarom niet alleen beoordeeld op cijfers, maar vooral op uitstraling en leiderschap. Juist daaraan ontbreekt het volgens veel Spaanse journalisten.

'Hij zal nooit Cristiano worden'

Ook radiocollega Julio Pulido spaart Mbappé niet. "Als je bij Real Madrid tekent en je bent theoretisch de beste voetballer ter wereld, dan kijkt het publiek op dagen als deze naar jou. En als je dan niet levert, word je uitgefloten", klinkt hij. Volgens hem ontbreekt het Mbappé simpelweg aan het karakter en leiderschap dat Ronaldo wél had: "Hij zal nooit Cristiano worden."

Hoewel Mbappé met 22 doelpunten in 29 competitiewedstrijden geen slechte statistieken heeft, gaat het gevoel van teleurstelling vooral over zijn impact in de grote wedstrijden. In zijn laatste vijf duels kwam hij niet tot een doelpunt of assist. Die droogte doet denken aan zijn eerste seizoen bij PSG in 2018. De twijfels over zijn rol als leider van dit Real Madrid groeien en de kritiek vanuit Spanje wordt met de week luider.

