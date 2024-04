Steven Bergwijn reageert op veelbesproken moment met Bart Nieuwkoop: 'Soms doe je domme dingen'

Steven Bergwijn heeft een week na de voor Ajax zo dramatisch verlopen Klassieker (6-0-nederlaag) gereageerd op het veelbesproken moment met Bart Nieuwkoop. Hij sloeg daarin van zich af, maar kreeg geen rood. "Soms doe je domme dingen."

Bergwijn kwam met de schrik vrij, toen hij geen rood zag. Veel mensen spraken schande van die beoordeling. "Maar de VAR heeft het beoordeelt. Het is gebeurd, niks aan de hand", reageert de Ajax-aanvaller eerst nog afwijzend op de vraag van de NOS na afloop van de wel gewonnen wedstrijd tegen FC Twente (2-1).

Na een seconde wil hij toch nog wel wat zeggen over dat moment met Nieuwkoop. "Ik had het niet moeten doen natuurlijk. Ik wilde het ook niet doen. Ik wilde van me af duwen en dan lijkt het misschien op een slaande beweging. Voetbal is emotie en soms doe je domme dingen."

Bergwijn geeft verder nog toe dat het een verschrikkelijke week is geweest voor Ajax en voor hem en niet alleen wegens dat veelbesproken incident. ". Iedereen zat in zak en as. We konden niet wachten om het recht te zetten."