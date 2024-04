Feyenoord schrijft historie in De Klassieker: Ajax op weergaloze wijze vernederd in De Kuip

Een ongelofelijke weelde voor elke Feyenoorder die zondagmiddag in De Kuip zat. Feyenoord heeft aartsrivaal Ajax te kakken gezet door met 6-0 over hen heen te walsen. De Rotterdammers speelden de Amsterdammers helemaal stuk. Ajax is daardoor in een nóg dieper dal geraakt dan het al zat. Het is een puinhoop op- en buiten het veld bij Ajax.

De Klassieker kon op meerdere wijzes een historische Klassieker worden én dat werd het. Feyenoord kon voor het eerst sinds 2005 weer eens twee keer in één seizoen De Klassieker winnen en Arne Slot kon zijn eerste Klassieker in De Kuip winnen. Voor Ajax was de inzet voor De Klassieker vooral eerherstel én belangrijke punten in de strijd om een Europese plek. Maar goed, daarvoor moest Ajax wel aanvallen.

Dat was nu juist precies wat Ajax niet deed en Feyenoord wel. In de eerste tien minuten van de wedstrijd kreeg Feyenoord legio aan kansen en was het een wonder te noemen dat ze nog niet gescoord hadden. De vijf verdedigers van Ajax hadden hun handen vol aan Feyenoorders rondom hun zestienmetergebied. Yankuba Minteh was één van de gevaarlijksten aan de kant van Feyenoord, waar hij tegen Volendam juist een mindere dag had.

Defensieve stijl Ajax

Na die eerste tien minuten zakte Feyenoord wat in en liet het Ajax even aan de bal. De Amsterdammers deden werkelijk niets met dat balbezit. De bal werd veelvuldig lang gespeeld richting Bergwijn en Godts, maar tot een schot kwamen ze niet. De hele wedstrijd zou Ajax tot geen enkel schot komen trouwens, een zeldzame statistiek voor de mannen van John van 't Schip.

Gekkenhuis in De Kuip

De wedstrijd leek wat mak te worden, maar na een half uur barstte het los in De Kuip en het zou niet meer stoppen. Feyenoord had ineens de geest en scoorde twee keer. De geweldig spelende Minteh was eerst aangever bij de eerste goal en de doelpuntenmaker bij de tweede goal. Beide doelpunten werden ingeleid door onnodig en kinderlijk balverlies van Ajax.

© ANP

Bij de 1-0 speelde Ahmetcan Kaplan het middenveld zo belabberd in dat Minteh kon onderscheppen en Paixão weg kon sturen. Die twijfelde niet en wipte de bal over Rulli heen. De 2-0 kwam twee minuten later, toen Jorrel Hato de bal inleverde bij Bart Nieuwkoop. De rechtsback zag Minteh vrij staan in de zestien en hij kon binnentikken. Ajax verdedigde laf en speelde met nul beleving, dat strafte Feyenoord simpelweg af.

Een grote rondo

De misère werd nog groter bij Ajax vlak voor rust toen David Háncko ook nog de 3-0 binnenkopte. 'Helemaal niets in Amsterdam' klonk het in De Kuip. Ajax was een speeltje in De Kuip en Feyenoord speelde er vrolijk mee. Het was een grote rondo in De Kuip bij tijd en wijlen waar elke pass met een luide gil uit het publiek werd bekracht, het was gênant voor Ajax.

Feyenoord in extase

En het was nog lang niet klaar voor Ajax. Minteh maakte een schitterende 4-0, omdat niemand hem aanpakte kon hij in de zestien zo de bal in de verre hoek krullen. Timber was de maker van de 5-0, nadat hij Van den Boomen met speels gemak van de bal zette. De Kuip was in extase, het publiek genoot van de afstraffing en zag het ook nog 6-0 worden.

Paixão was het meest attent bij een schermutseling in de zestien van Ajax en joeg de bal via de lat in het doel. Er moest nog 25 minuten gespeeld worden en 'tien tien tien' galmde door De Kuip. Verder leed werd Ajax gespaard, want Feyenoord scoorde niet meer. Het is de grootste nederlaag van Ajax ooit tegen Feyenoord.

Ook dat kan er nog wel bij in het rampseizoen van Ajax. Feyenoord heeft geen geweldige middag gehad en wint voor het eerst sinds 2005 twee keer van Ajax in één seizoen. Het enige smetje voor de Rotterdammers is dat hun spits Santiago Giménez wéér niet heeft gescoord.