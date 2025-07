Er is in het voetbal de afgelopen decennia het nodige veranderd. Roken en drinken was in een ver verleden doodnormaal, waar dat nu bijna niet meer rijmt met topsport. Toch is het iets van alle tijden, denkt journalist Martijn Krabbendam. Zelf maakte hij het ooit mee met Rafael van der Vaart en Louis van Gaal.

Krabbendam was afgelopen week te gast bij de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij Wim Kieft verving. In die wekelijkse show komen veel anekdotes uit het verleden naar voren, zo ook bij de laatste aflevering. "Dat Fritz Korbach alleen tegen jou (René van der Gijp, red.) en Mario (Been, red.) zei: 'Jongens, even in mijn kantoortje komen'. En dat er dan een klein drankje gedronken werd in die periode", weet Krabbendam nog.

"Tuurlijk, na elke training gingen we een drankje doen in de bestuurskamer", bevestigt Van der Gijp. "Dat is toch ook wat", lacht de journalist van Voetbal International.

Jägermeistertje

"Na elke training?", reageert presentator en schrijver Michel van Egmond verbaasd. "En wat dronken jullie dan?", wil hij weten. "Jagermeistertje", antwoordt Van der Gijp direct. "Andere tijd, hè", haakt Krabbendam in. "Jonge voetballers, neem hier nou eens een voorbeeld aan", roept Van Egmond op. "En gewoon erin blijven, met Heerenveen", herinnert Krabbendam zich.

Het brengt Van Egmond bij een eigen herinnering. "Ik heb dat bij Feyenoord meegemaakt, met de rokers. Dan werd er ook wel eens na de training een Bacardi Cola gedronken trouwens. Gingen die gordijntjes dicht", blikt hij terug. "Dat moet toch ook kunnen", vindt Krabbendam.

Louis van Gaal gefopt

Volgens de journalist rookten alle voetballers. Dat maakte hij van dichtbij mee op het WK onder 20. "Daar waren jongens als Maarten Stekelenburg, Theo Janssen en Rafael van der Vaart en zo. Stiekem roken die gasten natuurlijk. En als Van Gaal dan langskwam, duwden ze allemaal die sigaretten in mijn hand. Stond ik daar met vier van die sigaretten in mijn handen. En dan kwam Louis langs, weet je wel… Zo gaat dat."