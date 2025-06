Stomdronken Arsenal-legendes zorgden voor bizarre taferelen op trainingskamp: 'Anders ga ik dood'

Er is een zeer opmerkelijk verhaal naar buiten gekomen over voormalig Arsenal-speler Gilles Grimandi. De oud-voetballer vreesde voor zijn leven nadat hij verzeild raakte in een chaotische zuipsessie met enkele clublegendes.

Grimandi, die vijf succesvolle jaren in Noord-Londen beleefde na zijn komst van AS Monaco in 1997, hielp The Gunners in zijn eerste seizoen meteen aan de Premier League- en FA Cup-titel. Toch stamt een van zijn meest gedenkwaardige ervaringen niet van in het veld, maar daarbuiten.

Gratis bier voor de gehele Quick Boys-selectie zal voor een lange nacht zorgen: 'Gaan even een klein drankje doen' Quick Boys heeft geschiedenis geschreven in de KNVB Beker door drie keer op rij een Eredivisieploeg te kloppen als amateurploeg. Ze werden een handje geholpen door een onfortuinlijke wissel van Andries Noppert. Quick Boys-middenvelder Jesse Reinders kon zijn ogen niet geloven. "Dan is het eigenlijk extra lekker als het voor hen verkeerd uitpakt."

Grimandi stond er niet om bekend dat hij veel dronk, maar dat weerhield hem er niet van om mee te gaan op een uitbundige avond met enkele kleurrijke Arsenal-spelers. Op een avond waagde hij zich aan een uitstapje met het beruchte 'Tuesday Club', een groep die bekendstond om hun stevige drinkgelagen, met namen als Tony Adams, Lee Dixon, Paul Merson en Ray Parlour.

Zware avond

Het werd uiteindelijk een zware avond voor Grimandi, die al snel besefte dat hij het tempo niet kon bijbenen. In een interview met The Sun blikte hij terug op de ervaring: "Ik begon net een beetje Engels te spreken, maar ik houd van goed gezelschap, dus ik wilde mee."

Trainer van winnend Arsenal heeft wilde plannen: 'Ik ga wel drinken, ja' Trainster Renée Slegers won zaterdag de Champions League voor vrouwen met Arsenal. Dat deed ze door het haast onklopbare FC Barcelona te verslaan met 1-0. Een knappe prestatie van Slegers, die pas sinds dit jaar de baas is bij de ploeg uit Londen.

"Op een dag ging ik mee en ontmoette ik een stel échte drinkers. Niet lang daarna zei ik tegen Ray: ‘Ik moet naar huis, anders ga ik dood.’ Ray lag in een deuk. Ik was enorm verbaasd."

Grimandi vervolgde: "Op een andere dag was er een Franse speler aan het roken, en de Engelse spelers waren geschokt. Maar een dag eerder waren ze zelf stomdronken, en dat vond niemand vreemd. We hadden een heel andere kijk op drinken en roken.”

'Ik dronk 70 bier op één avond': voormalig Inter-speler doet boekje open over mentale problemen Fredy Guarin zat jarenlang diep in de put. De voormalig speler van Inter dronk tijdens z'n scheiding vijftig tot zeventig biertjes op een avond en deed ook een zelfmoordpoging. Op de Colombiaanse televisie deelde hij zijn verhaal.

Trainingskamp

Parlour vertelde ondertussen een soortgelijk verhaal over Grimandi, dat heel goed laat zien hoe de drinkcultuur bij Arsenal in die tijd was. In een gesprek met talkSPORT vertelde de voormalige spelmaker van Arsenal dat ze op trainingskamp waren, en dat ze twee weken lang geen druppel mochten drinken. Ze stonden te popelen om weer op pad te gaan naar de kroeg.

Schandaal rond 'fenomeen' Ronaldo, die dronken wordt gespot in Madrid: 'Ga naar huis' Voetballegende Ronaldo is in een gênante situatie beland nadat hij dronken werd gezien door meerdere mensen. De Braziliaan werd gefilmd terwijl hij amper uit een restaurant in Madrid kon komen, waar hij duidelijk teveel alcohol had genuttigd. Dit gebeurde zaterdagavond, toen zijn club Valladolid het opnam tegen Barcelona in de Spaanse competitie.

"Op de laatste dag hadden we een meeting en zei Arsène Wenger: ‘Jullie zijn fantastisch geweest, vanavond mogen jullie doen wat jullie willen.’ We hadden de kroeg waar we heen zouden al lang gespot. We waren met z’n vijven en konden niet wachten."

Mee op stap

Op het moment dat de spelers op stap wilden gaan, kwam de Franse teamgenoot aanhaken. "Vlak voordat we het hotel zouden verlaten, vroeg Gilles Grimandi, een van de Fransen: ‘Mag ik met jullie mee uitgaan?’ Ik zei: ‘Gilles, kom mee met ons – je gaat het véél leuker hebben. Ik wist wat de Franse jongens zouden doen: naar een koffiezaak gaan en over voetbal praten. Dus ik zei: ‘Nee Gilles, wij gaan naar de kroeg om echt plezier te maken.’ En hij ging met ons mee."

Grimandi merkte al snel dat het er stevig aantoe ging. "Steve Bould was met afstand de grootste drinker – altijd vooraan in de rij. Hij stond aan de bar en zei: ‘Hallo Gilles, wat wil je drinken?’ Gilles antwoordde: ‘Mag ik een klein glaasje wijn?’ Dus Steve zegt tegen de barman: ‘Mag ik 35 bier en één klein glaasje witte wijn?’ We hadden er elk zeven, en de eerste twee gingen er zonder moeite in. Gilles zei: ‘Hoe kunnen jullie zoveel drinken en dan nog rondrennen op het veld?’"

Nuchtere Johan Derksen bekritiseert alcoholgebruik René van der Gijp: 'Ik vind het onjuist' Johan Derksen is een groot voorstander van een zero-tolerance-beleid van het kabinet als het gaat om autobestuurders met alcohol op achter het stuur. De 76-jarige nuchtere talkshowmaker drinkt al jaren geen druppel meer en vindt het goed als er weer dingen als een alcoholslot komen. Dat zegt hij bij Vandaag Inside.

'Hoe moet dat lukken?'

Er werd door de spelers nog meer gezopen dan door het gemiddelde lid van Vindicat. Dit riep toch wat twijfels op bij Parlour. "We liepen die kroeg uit na even snel zeven pinten, en gingen direct door naar de volgende bar. Ondertussen zaten alle Franse jongens in een koffiebar te roken. Ik dacht bij mezelf: ‘Hoe gaan we in hemelsnaam het kampioenschap winnen als wij allemaal dronken zijn en zij alleen maar zitten te roken?’ En uiteindelijk wonnen we de dubbel."