Strijdlustig Nederland heeft WK zaalvoetbal nog in zicht na gelijkspel tegen Finland

Oranje Futsal heeft in Almere met 1-1 gelijk gespeeld tegen Finland. Het was de heenwedstrijd van de play-offs voor het WK zaalvoetbal 2024, dat in september wordt gehouden in Oezbekistan.

In het uitverkochte Topsportcentrum Almere hielden de landen elkaar in de eerste helft redelijk in balans. Er waren twaalf schoten voor Nederland (de nummer achtentwintig van de wereld) en tien voor Finland (nummer zeventien).

Met nog vier minuten op de klok sneden de Finnen door de as van Nederland, dat sinds 2000 niet meer present was op een WK. Jaakko Alasuutari tikte binnen. Hij heeft een verleden als profspeler in het reguliere voetbal, onder meer bij GBK Kokkola. Direct daarna werd doelman Manuel Kuijk nog tweemaal getest, ditmaal stond hij op de goede plek.

Bondscoach Miguel Andres

Voorafgaand aan het duel zei Miguel Andres, de Spaanse bondscoach van Oranje Futsal, bij OnsOranje dit over de tegenstander: "Finland heeft een sterk team met fysiek sterke en fitte spelers die in grote internationale competities spelen." De vraag was wat hij in de rust tegen zijn mannen heeft gezegd om daar beter mee om te gaan. Misschien door de ruimtes achter de laatste Finse linie op te zoeken, om zo de fysieke duels te ontlopen.

Zaalvoetballer Lahcen Bouyouzan kan verjaardag bekronen met WK-ticket: 'Iedereen is er helemaal klaar voor' Ze maakten allebei al een EK mee, maar Saïd Bouzambou en Lahcen Bouyouzan zijn met de zaalvoetballers twee wedstrijden verwijderd van een nog groter podium: het WK in Oezbekistan. De twee ervaren spelers genieten van het team en de kans die voor hen ligt. "Zaterdag wordt gewoon echt knallen man", kijkt Bouyouzan vooruit op onze site.

Maar als dat al het plan was, dan lukte dat de Nederlandse zaalvoetballers niet. Het duel werd in de tweede vijfentwintig minuten juist ruwer; de scheids blies vaker voor een overtreding en deelde meer vrije trappen uit. Toch lukte het Oranje met name in het laatste kwart om dreigend voor de dag te komen. Dat leidde na een reeks snelle passes tot een treffer van Ismail Ouaddouh.

Return Finland - Nederland

De winnaar van dit tweeluik krijgt een ticket voor het wereldkampioenschap zaalvoetbal 2024 in Oezbekistan. De return is op woensdag 17 april, in Finland. Voor dit duel won Nederland alle acht eerdere confrontaties tegen Huuhkajat (de Adelaar-Uilen).

De uitslag en de statistieken bieden hoop voor de terugwedstrijd. Nederland had meer schoten (vijfentwintig tegen twintig) dan Finland en ook waren er meer daarvan tussen de palen gemikt (twaalf versus tien).