Dit moet Nederlands zaalvoetbalteam doen om WK futsal te bereiken, voor eerst sinds 2000

Mag Oranje futsal naar het WK futsal in Oezbekistan? Na het tweeluik tussen de Nederlandse zaalvoetballers en die van Finland weten we of Nederland voor het eerst sinds 2000 present is op het wereldkampioenschap.

Oranje begint zaterdag met een thuiswedstrijd in een uitverkocht Topsportcentrum in Almere, vanaf 19.00 uur. De return is op woensdag 17 april, in de Energia Arena in Vantaa, vanaf 18.30 uur. Finland is de nummer veertien van de wereldranglijst, Nederland staat op plek dertig.

Frisse selectie

De selectie van bondscoach Miguel Andres is de laatste jaren verfrist. Ten opzichte van het EK 2022 in Nederland zijn er nog zeven van de vijftien spelers bij. Aanvaller Saïd Bouzambou is met 84 interlands de meest ervaren kracht. Bij dat EK bleef Oranje steken in de groepsfase. Op het WK 2000 kwam Nederland wel voorbij de eerste groepsfase, maar in de tweede poule liep de weg dood.

Marokko

Tien van de spelers in de selectie zouden ook mogen uitkomen voor Marokko. Ismail Ouaddouh speelde in 2023 bijvoorbeeld nog voor dat topland in het futsal. Dat hij de switch maakt naar Nederland, heeft deels logistieke redenen. "Ik werk en dat is lastig te combineren met spelen voor Marokko", zei hij tegen het AD, dat de kwalificatieduels zal streamen. "Soms kreeg je een paar weken van tevoren te horen dat de selectie weer bij elkaar ging komen om te trainen. Voor mij was dat iedere keer een opgave, om dat weer met mijn werk te regelen."