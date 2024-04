Zaalvoetballer Lahcen Bouyouzan kan verjaardag bekronen met WK-ticket: 'Iedereen is er helemaal klaar voor'

Ze maakten allebei al een EK mee, maar Saïd Bouzambou en Lahcen Bouyouzan zijn met de zaalvoetballers twee wedstrijden verwijderd van een nog groter podium: het WK in Oezbekistan. De twee ervaren spelers genieten van het team en de kans die voor hen ligt. "Zaterdag wordt gewoon echt knallen man", kijkt Bouyouzan vooruit op onze site.

Tweede aanvoerder Lahcen Bouyouzan strijkt door de hele zaal en is luid aanwezig bij de open training van de zaalvoetballers van Oranje. Terecht ook, want zaterdag is het een do-or-die-wedstrijd, zoals de spelers daar zelf over spreken. Het eerste deel van een tweeluik met Finland staat op de planning, met als inzet: een ticket naar het WK in Oezbekistan. "Ik kijk er naar uit, iedereen is er klaar voor."

Ramadan

Bouyouzan is al enorm ervarnen, maakte het EK al mee maar is gebrand om het WK te halen. Voor hem en andere teamgenoten kwam het einde van de ramadan dan ook net op tijd. "Dat scheelt enorm. Woensdag was mooi met het suikerfeest, dan heb je ook even tijd voor familie. Maar als je dan weer terug bent, gaat de focus volledig op zaalvoetbal."

Het trainen tijdens de ramadan was geen pretje, legt teamgenoot Saïd Bouzambou uit. "Dat was heel pittig, want je gaat bijna elke dag trainen richting het WK. Als je dan niet mag eten en drinken, en je slaapritme is niet ideaal dan is het wel echt heel zwaar. Maar de staf heeft zich er geweldig op aangepast en geprobeerd veel rekening te houden met ons."

Voorbeeldfuncties

Beide mannen hebben een speciale rol waarin zij een voorbeeld willen zijn. Bouyouzan is tweede aanvoerder van het team en voelt die verantwoordelijkheid: "Ik neem vanuit mijn rol die jonge jongens ook gewoon mee daarin, dat is belangrijk." Hij weet wat er nodig is, aangezien hij met andere ervaren jongens uit het team al eens een EK heeft gespeeld. "Het is een erg mooie kans voor ons."

Hij merkt dat zijn inzet loont, het team is ontzettend hecht en dat is erg belangrijk volgens hem. "De sfeer is goed, we worden steeds hechter. Dat moet ook wel want we zitten steeds vaker bij elkaar. We lachen veel samen, we worden steeds meer familie van elkaar." Hij ziet dit - net als de bondscoach - als een grote kracht voor Oranje.

Maatschappelijk werk

Bouzambou voelt ook een voorbeeldfunctie, maar op een heel andere manier. Buiten het zaalvoetbal is hij maatschappelijk betrokken als buurtwerker/sportwerker in de gemeente Vlissingen. "Ik adem sport, ik vind dat heel belangrijk. Wij organiseren verschillende sportevenementen dus daar zit zaalvoetbal ook bij, tijdens de ramadan hadden we verschillende toernooien in de nacht georganiseerd."

Hij merkt dat de jonge gasten naar hem opkijken. Hij vindt dat de jeugd erg getalenteerd is in Vlissingen. "Ze zien je als de speler van het Nederlandse team, dus dan ben je wel een bekend gezicht. Zeeland heeft geen profclub dus als hoog spelende zaalvoetballer val je wel snel op. Je probeert ook een rolmodel te zijn voor die gasten."

Alle focus op Finland

Maar voor de komende dagen gaat, zoals Bouyouzan al zei 'alle focus nu op Finland'. Want de heren kunnen geschiedenis schrijven: het zou het eerste WK zijn waar Nederland bij is sinds 2000. "Zaterdag wordt gewoon knallen man, iedereen moet gewoon 100 procent geven en dan heb ik er alle vertrouwen in, want we hebben genoeg kwaliteit."

Voor Bouyouzan kan het al helemaal feest worden: hij speelt zaterdag zijn 80e cap en bij de wedstrijd in Finland is hij ook nog eens jarig. "Dan zou het dubbel feest zijn." Makkelijk zal het niet worden, verwacht Bouzambou. "Ik verwacht een pittige wedstrijd, los dat zij hoger dan wij op de ranking staan is het een geweldige ploeg. WIj zullen op ons allerbest moeten zijn om kans te maken."

Aan de ambiance zal het in ieder geval niet gaan liggen: de kaarten voor de wedstrijd in Almere zijn stijf uitverkocht: "Het zal spannend worden tussen twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Dat is geweldig als speler, met die ambiance. Daar speel je ook voor, om voor duizenden fans te spelen. Er komen veel vrienden en familie uit Zeeland kijken, dat is mooi", besluit Bouzambou.