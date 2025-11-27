Arne Slot werd met Liverpool op een pijnlijke avond getrakteerd in de Champions League. PSV kwam op bezoek en gaf met 4-1 een flink pak slaag in een toch al zo moeilijke periode voor 'The Reds'. Tóch is Slot niet bang dat hij binnen korte tijd op straat wordt gezet, zo laat hij weten op de persconferentie.

De pijnlijke afstraffing kan weleens heel lelijke gevolgen hebben voor Slot. De Nederlander verloor met zijn ploeg liefst negen van de laatste twaalf duels, maar hij benadrukt dat hij geen angst voelt om zijn baan te verliezen. "Een trainer voelt zich altijd veilig tot de laatste dag", zegt Slot. "Ik heb al eerder gemerkt dat ik heel veel steun krijg van bovenaf."

"Ik denk dat het ook zo hoort te zijn, dat zolang een trainer ergens werkzaam is, je hem het gevoel geeft dat hij de juiste persoon voor je is", gaat de Bergentheimer verder. "Het is niet voor de eerste keer dat wij bij deze club in een moeilijke situatie zitten, nadat wij kampioen zijn geworden."

Bij Ziggo Sport sprak Slot al van een 'héél pijnlijke nederlaag'. Hij heeft wel een verklaring voor de matige vertoning van Liverpool. "Het zou prettig zijn als we de kansen zouden kunnen omzetten in doelpunten", zegt Slot. "Op het moment dat wij dat niet doen, dan kan de wedstrijd beide kanten op vallen. Dan zie je een uitvoering die je misschien niet gewend bent."

Liverpool kwam vroeg op achterstand, na een domme handsbal van aanvoerder Virgil van Dijk. "Een vervelende tegengoal, vooral omdat die zo vroeg valt. Daarom was ik wel blij met de reactie van het elftal daarna. We speelden een goede eerste helft, waarin we dominant waren. Hebben voldoende kansen gehad om een betere uitgangspositie te hebben dan de 1-1 bij rust."

Lof voor PSV

"In de tweede helft maakt PSV een prachtige tweede goal, mooie aanval. Daarna hebben we de kansen gehad om 2-2 te maken. Maar toen het 3-1 werd, vanaf dat moment zat het er voor ons absoluut niet meer in", erkende Slot, die zijn team veel mogelijkheden om zeep zag helpen. "Dan moet je ook credits geven aan de tegenstander. Voor ons stond het vizier niet op scherp."

Liverpool had in het laatste deel van de eerste helft het betere van het spel, maar kon die lijn niet doortrekken in de tweede helft. "Als je geen druk op PSV krijgt, met de spelers die ze hebben, dan weten ze dat ook uit te spelen. De 2-1 was een geweldige aanval vanuit PSV’s oogpunt."

Arne Slot blijft strijdlustig

Het was voor Liverpool de negende nederlaag in twaalf wedstrijden. De laatste drie duels werden zelfs met drie doelpunten verloren. Slot vindt dat zijn er nog 'voldoende aanknopingspunten' zijn. "Maar ik denk dat het voor iedereen shock is, voor de spelers, journalisten en voor mij. Het komt heel onverwachts als je kijkt naar de kwaliteiten die we in de ploeg hebben."

