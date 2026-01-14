De aanhang van zowel FC Den Bosch als PSV hebben laten zien hoe mooi het voetbal elkaar kan samenbrengen. In de dertiende minuut stond De Vliert stil bij het overlijden van de twaalfjarige Laurens, die afgelopen week totaal onverwachts overleed.

In minuut dertien klapte iedereen in De Vliert ter nagedachtenis aan de overleden Laurens. Juist tijdens dat eerbetoon verscheen Dennis Man op het scorebord, nadat Kevin Felida de bal in de voeten van de PSV’er speelde. Die maakte het vervolgens eenvoudig af door de bal over Pepijn van de Merbel heen te stiften.

Respect voor Laurens

Normaliter zou het uitvak helemaal uit hun plaat gaan na de treffer, maar ditmaal waren de meegereisde Eindhovenaren muisstil uit respect voor de overleden fan. Supporters van Den Bosch eerden hem met een mooi applaus en een spandoek. Pas toen de dertiende minuut voorbij was, besloten ze de treffer te vieren. Ook Dennis Man vierde zijn doelpunt niet al te uitbundig. Het zorgde voor een mooi kippenvelmomentje.

De twaalfjarige Laurens overleed afgelopen zaterdag totaal onverwachts. De jongen uit Vught zorgde ervoor dat het dorp in diepe rouw was. Zondagmiddag was er al een bijzonder eerbetoon bij de spoorovergang om Laurens te herdenken. Veel leeftijdsgenoten legden bloemen neer, staken kaarsjes aan en er werd vuurwerk afgestoken ter nagedachtenis. Woensdag deden de supporters van PSV en FC Den Bosch dus een schepje bovenop.

De ploeg van Peter Bosz heeft in het verleden behoorlijk vaak een lastige pot gespeeld tegen Den Bosch, maar daar was woensdagavond absoluut geen sprake van. Na de 0-2 van Man maakten Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech de twee overige doelpunten. Daarmee stond het bij rust al 0-4.