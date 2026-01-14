PSV heeft kinderlijk eenvoudig gewonnen op bezoek bij FC Den Bosch en is daarmee kwartfinalist in de Eurojackpot KNVB Beker. De ploeg van Peter Bosz had zelfs met een B-ploeg geen enkele moeite met de eerstedivisonist. Het eindigde uiteindelijk in een 1-4-zege voor regerend landskampioen.

PSV heeft dit seizoen een goede kans om de dubbel te pakken. De Eindhovenaren staan fier aan kop in de Eredivisie (dertien punten voor op nummer twee Feyenoord) en hadden woensdagavond ook geen enkele moeite met FC Den Bosch. In de elfde minuut viel al de openingstreffer. Met een fraaie kopbal werd het 0-1.

Drie minuten later verdubbelde Dennis Man de voorsprong, maar dat gebeurde op een bijzonder moment. Precies in die minuut hield de Bossche aanhang namelijk een indrukwekkend applaus, waaraan ook de supporters van PSV deelnamen, ter nagedachtenis aan de twaalfjarige Laurens. De jongen stapte onlangs totaal onverwachts uit het leven. Ondanks de 0-2 bleef het PSV-publiek respectvol stil.

Droom aan diggelen geschoten

Als er op dat moment nog een sprankje hoop was, was dat na ruim twintig minuten spelen wel volledig aan diggelen geschoten. Na balverlies van Reda Akmum in zijn eigen strafschopgebied maakte Esmir Bajraktarevic er al 0-3 van. Driouech maakte in de 25e minuut zelfs de vierde treffer uit de rebound: 0-4. Daarmee maakte zelfs de B-ploeg van PSV al heel gauw duidelijk: tegen de regerend landskampioen heeft de eerstedivisionist geen schijn van kans.

Géén eretreffer

Direct na rust dacht Thijs van Leeuwen namens FC Den Bosch voor de eretreffer te zorgen, maar daar zette scheidsrechter Rob Dieperink een streep door. De middenvelder van de Bosschenaren tikte de bal namelijk vanuit buitenspelpositie in het doel achter Matej Kovar. De Vliert ging op dat moment nog helemaal los, maar dat was van korte duur. Enkele minuten later maakte FC Den Bosch na geblunder van Kovar opnieuw een goal. De arbitrage stopte het feestgedruis echter abrupt, want de bal was even daarvoor al achter geweest. De bekers vlogen uit woede op het veld.

Driemaal is scheepsrecht

Na twee waarschuwingen zou je denken dat PSV wel wakker zou zijn, maar uiteindelijk was het good old Danny Verbeek die wél op het scorebord kwam. De 35-jarige Bosschenaar dribbelde kinderlijk eenvoudig door de achterhoede van de Eindhovenaren en liet Kovar met zijn poging kansloos achter: 1-4. Daarmee gold het eeuwenoude gezegde tóch: driemaal is scheepsrecht. Ditmaal ging er geen streep door, waardoor er eindelijk een klein feestje gevierd kon worden in De Vliert. Dat was ook meteen de eindstand, waardoor PSV in de kwartfinale staat.

Overige bekeraffiches

Go Ahead Eagles is de regerend bekerwinnaar en komt woensdag ook in actie, om 20.00 uur tegen Heracles Almelo. PSV zal ook met een schuin oog kijken naar Alkmaar, waar Ajax op bezoek gaat bij AZ.