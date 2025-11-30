Snel na de definitieve staking van Ajax tegen FC Groningen heeft de supportersvereniging van de thuisploeg gereageerd. Zij betreuren de staking en distantiëren zich van de onruststokers.

'Supportersvereniging Ajax betreurt het dat een groep supporters de oorzaak is van het staken van deze wedstrijd', zo schrijven zij op hun website. 'We distantiëren ons met klem van elke actie die de club schaadt en zeker van een actie zoals deze, waarmee je de veiligheid van spelers en medesupporters in gevaar brengt. Helaas hebben de goedwillende supporters en de club hier nu onder te lijden.'

Bas Nijhuis sprak zich ook al uit over de actie en had geen goed woord over voor de mensen die het vuurwerk afstaken. "Dit is echt schandalig. Er werd echt geschoten op het veld. Dat heeft niks meer met voetbal te maken", zo was de scheidsrechter duidelijk.

Ajax - FC Groningen werd zondagavond al na vijf minuten gestaakt nadat er tot tweemaal toe vuurwerk op het veld werd gegooid. Het vuurwerk was er als eerbetoon voor een overleden fan op de F-Side, maar leidde dus tot een definitieve staking. Wanneer de wedstrijd ingehaald wordt, is nog onduidelijk.