Suriname zette afgelopen interlandperiode een grote stap richting kwalificatie voor het WK voetbal. Toch werden de mooie resultaten overschaduwd door verschikkelijke acties van supporters van tegenstander El Salvador.

Suriname begon de laatste fase van de WK-kwalificatie met een knap 0-0 gelijkspel tegen Panama. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo wist dit goede resultaat een vervolg te geven door met 2-1 te winnen bij El Salvador. Hiermee staat het land eerste in de groep. Toch had die laatste wedstrijd een zwart randje wegens racistische acties van supporters.

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Supporters van El Salvador lieten zich van hun slechste kant zien. Assistent-bondscoach van Suriname, Ryan Koolwijk, deelde op sociale media een video waarin te horen is dat de thuissupporters 'zwarte' naar de oud-speler van onder meer NEC, PEC Zwolle en Excelsior riepen. Dit gebeurde op het moment dat hij de warming-up aan het uitzetten was.

Volgens Koolwijk was het geen enkeling, maar dertigduizend fans die zich aan racisme schuldig maakten. In een interview tegen het AD reageert de veertigjarige oud-voetballer op deze verschikkelijke acties. "Zoveel mensen die dat riepen, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

'Dit kan niet'

Tijdens de wedstrijd zelf gingen de racistische leuzen vanuit de supporters van El Salvador verder. Het was helaas niet de eerste keer dat de Surinaamse ploeg problemen ervaarde in dat land. "In juni, toen we ook in El Salvador speelden voor de WK-kwalificatie, zongen ze het ook. Maar toen hadden de meesten dat niet door. Dus we wisten wel een beetje wat we konden verwachten. Al had ik niet verwacht dat het zo massaal zou zijn'', verklaart Koolwijk.

In de persconferentie na afloop van de wedstrijd was bondscoach Stanley furieus. "Waarom roepen zij ‘negers’ en ‘apen’ naar onze spelers?'', vroeg hij hardop af. Ook verdediger Shaquille Pinas keurde in de persconferentie het gedrag van de El Salvador-supporters af. "Dit kan niet.''

'Hol van de leeuw'