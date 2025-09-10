Dick Advocaat heeft met Curaçao een grote stap gezet richting het WK van 2026. De 77-jarige bondscoach zag zijn ploeg in de derde ronde van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap met 3-2 winnen van Bermuda.

Curaçao begon erg sterk en stond al binnen een half uur op een 2-0 voorsprong. Beide keren was Sheffield United-speler Tahith Chong de doelpuntenmaker. De oud-voetballer van Manchester United speelde eerder wedstrijden voor Jong Oranje, maar besloot onlangs om van voetbalnationaliteit te switchen en was dus direct belangrijk.

Bermuda kwam echter terug in de wedstrijd door goals van Kane Crichlow en Djair Parfitt waardoor puntenverlies dreigde tegen de op papier zwakste tegenstander in de groep. In de 75e minuut zorgde Telstar-speler Tyrese Noslin toch nog voor de winnende goal voor Curaçao.

Bij Curaçao stonden meerdere spelers met Eredivisie-ervaring in het veld, onder wie doelman Eloy Room (ex-Vitesse), verdediger Riechedly Bazoer (o.a. ex-Ajax en ex-Vitesse) en de aanvallers Jürgen Locadia (ex-PSV) en Leandro Bacuna (ex-FC Groningen).

Curaçao houdt hoop op WK-deelname

De andere twee teams in de poule van Curaçao zijn Jamaica en Trinidad en Tobago. Die landen speelden ook tegen elkaar. Jamaica won thuis met 2-0 en is met zes punten koploper in de groep. De ploeg van Advocaat staat tweede met vier punten. Trinidad heeft drie punten en Bermuda staat puntloos onderaan.

Alleen de winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK voetbal, dat volgende zomer wordt gehouden. Voor de nummer 2 is er nog een kans zich via de play-offs te kwalificeren voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Advocaat hoopt op derde WK

Advocaat mag daarmee blijven hopen op zijn derde WK als bondscoach. In 1994 was hij er voor het eerst bij met het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Met Oranje haalde hij de kwartfinales, maar daarin werd met 3-2 verloren van Brazilië. Advocaat keerde twaalf jaar later terug op het wereldkampioenschap. Hij was toen bondscoach van Zuid-Korea en strandde direct in de groepsfase.

