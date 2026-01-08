Suriname heeft een sterspeler weten te strikken. Joël Piroe sluit namelijk aan bij de selectie van Natio en is daarmee meteen de meest waardevolle speler van de groep. Piroe is spits van Premier League-club Leeds United.

De 26-jarige Piroe speelde in Nederland lange tijd voor PSV, maar brak daar nooit door. In de zomer van 2021 stapte hij voor een klein bedrag over naar Swansea City, waar hij twee seizoenen op rij aan de lopende band scoorde in de Championship. Leeds United besloot toe te slaan en hem voor veertien miljoen euro aan te trekken. Afgelopen zomer promoveerde hij met die club naar de Premier League.

Op het hoogste niveau van Engeland heeft Piroe geen basisplek meer. Hij kwam tot pas tien wedstrijden, waarvan de meeste partijen invalbeurten waren. Daarin was hij ook nog niet trefzeker. Piroe kwam in het verleden vier keer uit voor Nederland onder 20 én voor jongere jeugdelftallen, waardoor een overstap naar een ander land geen probleem is.

Hoge marktwaarde

Piroe is volgens Transfermarkt.nl vijftien miljoen euro waard, terwijl de gehele selectie van Suriname op dit moment zo'n 27 miljoen waard is. Dylan Vente is momenteel de meest waardevolle speler in de selectie met een waarde van drie miljoen.

De fans van Suriname zijn dolenthousiast met hun nieuwste aanwinst, die in maart direct een cruciale rol kan spelen voor het land. Dan speelt Natio namelijk de intercontinentale play-off(s) voor een WK-ticket. Op 27 maart staat de halve finale op het programma tegen Bolivia. Mocht die wedstrijd én de finale tegen Irak worden gewonnen, gaat Suriname naar het WK.

Hoop op nog meer spelers

In de reacties op sociale media wordt direct geroepen om nog twee versterkingen. Topspelers Danilho Doekhi (Union Berlin) en Crysencio Summerville (West Ham United) worden al tijden in verband gebracht met een overstap naar Suriname.