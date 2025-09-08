Memphis Depay deelde maandag een speciale video ter ere van zijn nieuwe titel als topscorer aller tijden van Oranje op Instagram. Aan tafel bij Vandaag Inside zijn de meningen van de presentatoren verdeeld over de video.

De Oranje-spits bekroonde zich zondag to topscorer aller tijden in Oranje, nadat hij scoorde tegen Litouwen. Eerder had deelde de spits deze titel nog met Robin van Persie, maar sinds zondag staat Memphis in zijn eentje bovenaan de lijst met de meeste doelpunten in Oranje. De voetballer voor Corinthians liet een speciale video maken ter ere van die gelegenheid, die hij maandag deelde op Instagram.

'Ik zie dat mezelf niet doen'

Bij Vandaag Inside werd de video getoond, maar de meningen van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn wat verdeeld na het zien van de beelden bij het SBS-programma. "Ik zie me nog niet zo'n filmpje van mezelf maken", reageert Derksen, terwijl Van der Gijp in lachen uitbarst. "Terwijl ik ook ooit een keer gescoord heb in de Eredivisie."

"Ik zou wel zo'n filmpje van mezelf laten maken, maar dan zou ik, nadat het gemaakt is, toch zeggen: 'Doe maar niet'", vult Van der Gijp hem aan, terwijl hij zijn lach niet kan inhouden.

'Was een veel betere spits'

Hoewel er hier en daar wat gelachen wordt om de video, kan de voetballer ook rekenen op lof voor zijn nieuwe titel. "Topscorer aller tijden en ik geloof niet dat er snel iemand daar in de buurt gaat komen", aldus de conclusie van Genee. Maar vaste tafelgast Valentijn Driessen vindt dat de Oranje-spits de nodige mazzel heeft gehad met het behalen van die titel.

"Er hadden natuurlijk twee anderen topscorer aller tijden geweest, Marco van Basten en Kluivert (Patrick, red.). Maar, Kluivert was tijdens zijn laatste toernooi geloof ik 23, dus die heeft zes a zeven jaar gemist, maar dat was natuurlijk een veel betere spits. Van Basten ging op zijn 27e door zijn enkel."

"Maar het is leuk en prima", gaat Driessen verder. "Ik gun het die jongen van harte en hij stond daar gisteren (interland tussen Litouwen en Nederland, red.) wel", aldus de verslaggever van de Telegraaf.