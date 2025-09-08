De KNVB kreeg er stevig van langs in Vandaag Inside. De rol van Nigel de Jong werd daarbij zwaar bekritiseerd, terwijl ook Ronald Koeman onderwerp van discussie was. Het leverde felle uitspraken op, waarbij De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen geen blad voor de mond nam.

Nederland won zondag nipt van Litouwen (2-3). In de eerste helft zat Oranje in een zetel dankzij een 0-2 voorsprong, maar nog voor rust gaf de ploeg van Koeman deze weer weg. Driessen was aanwezig bij de wedstrijd en heeft aan tafel bij Vandaag Inside weinig positieve woorden over voor De Jong, de directeur topvoetbal binnen de KNVB.

'Wegwezen!'

"Koeman moet eruit?", vroeg presentator Wilfred Genee aan Driessen. "Ja direct, nu gelijk, wegwezen", antwoordde de verslaggever van De Telegraaf met een knipoog. "Die Nigel de Jong moet het evalueren", ging hij verder. "Maar daar zit natuurlijk ook gelijk het grote probleem, want Nigel de Jong doet alles fout wat je fout kan doen bij de KNVB."

"Met Jonker ging hij al in de fout, met Reiziger ging hij in de fout, hij heeft Dean Huijsen van Real Madrid, die gister geweldig speelde, laten gaan. Hij kan moeilijk tegen Koeman zeggen: 'Wegwezen jij!'", lichtte Driessen verder toe op de vraag of hij De Jong een slechte directeur vindt.

'Lijkt helemaal nergens op'

"Maar er mag best wel wat gebeuren hoor, bij het Nederlands elftal", ging Driessen zijn kritische analyse verder. "Het lijkt gewoon helemaal nergens op. Wij zaten vlak achter hem (Koeman, red.). Hij zat te schreeuwen en te gebaren, maar die gasten deden geen enkele keer wat hij graag zou willen. Dus, we moeten toch wel een beetje een vinger aan de pols houden"

Desondanks is Driessen wel te spreken over zijn bezoek aan Litouwen. Al had dat weinig met het voetbal zelf te maken. "Leuk land, lekker rustig, veel bejaarden", ging de verslaggever met een knipoog in over zijn reis naar het Baltische land.

