Het is nog niet het seizoen van Jude Bellingham (22). De Engelse middenvelder, bij de vorige Ballon d'Or nog de nummer drie (in 2024 dus), speelt amper en is daardoor ook niet opgeroepen voor het Engelse nationale team. En er lijkt achter de schermen meer te spelen dan alleen een blessure.

Bellingham had in 2023 last van een blessure aan zijn schouder. De operatie werd keer op keer uitgesteld, gezien de speelkalender overvol zit. In juli 2025 ging hij dan toch onder het mes. De revalidatie is in volle gang en mede daardoor speelde hij dit seizoen pas 90 minuten voor Real Madrid in de Spaanse competitie.

Ouders van Jude Bellingham

De Engelse bondscoach Thomas Tuchel maakte vrijdag bekend dat Bellingham ontbreekt bij de selectie voor de komende WK-kwalificatieduels. Ondertussen rapporteert het Duitse BILD dat het rommelt tussen de vader en moeder van Bellingham. Deze week was voor iiedereen zichtbaar dat ouders Denise en Mark tijdens een wedstrijd van Borussia Dortmund, waar Judes broer Jobe speelt, zo goed als geen contact met elkaar zochten.

De krant schrijft: "Er hangt een gevaarlijke sfeer en veel spanning rondom het gezin. En daardoor voelt Jobe zich momenteel erg onzeker. De druk wordt hem te machtig."

Kleedkamer

Bij Dortmund zijn ze schijnbaar toch al niet zo blij met vader Mark. Eerder werd in Duitse media geschreven dat Mark in augustus de kleedkamer binnen stormde en op emotionele wijze opheldering vroeg over een wissel van Jobe. Naar verluidt hebben beide ouders nu een ban gekregen op het binnengaan van de kleedkamer.

Ashlyn Castro

Jude Bellingham kreeg eerder in 2025 een relatie met influencer Ashlyn Castro. De 27-jarige Amerikaanse was present bij duels van Real Madrid bij het WK voor clubs, afgelopen zomer. In een speciaal voor haar ontworpen topje liet ze haar ruim 540.000 volgers op Instagram zien Real Madrid door dik en dun te steunen. De bovenkant van het topje was een 'gewoon' Real Madrid-shirt, maar ter hoogte van haar borst veranderde het ineens in een crop op met franjes aan de onderkant. Daardoor was een flink deel van haar blote buik én navelpiercing te zien.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.