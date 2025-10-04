De Spaanse voetbalbond ligt opnieuw in de clinch met Barcelona over Lamine Yamal. De La Liga-kampioen stuurde een verklaring kort nadat de sterspeler officieel was opgeroepen door Luis de la Fuente. Een terugval van een spierblessure - of preciezer: "ongemak in de liesstreek" - is de reden dat ze hem niet afstaan aan de nationale ploeg.

Hansi Flick stookte het vuur van het schandaal op. Hij beschuldigde de bondscoach ervan Yamal in slechte fysieke conditie te hebben gebruikt bij het nationale team. Hierdoor raakte de 18-jarige rechtervleugel geblesseerd en miste hij meerdere wedstrijden van Barcelona.

De Spaanse kampioen heeft zijn "lesje" geleerd. Ze wilden herhaling van de situatie voorkomen. Daarom gaven ze hem niet vrij voor de wedstrijden tegen Georgië en Bulgarije in de WK 2026-kwalificatie. De controverse laaide op door de manier waarop de Catalaanse club de zaak aanpakte.

El Clásico in gevaar?

Op vrijdag maakte De la Fuente de definitieve selectie bekend. Enkele uren later stuurde Barcelona de bond een officiële verklaring. Daarin stond dat Yamal niet kon ingaan op de oproep voor het nationale team. De reden: "ongemak in de liesstreek".

De nog altijd pas achttienjarige superster zou hierdoor twee tot drie weken niet beschikbaar zijn. Hij mist de wedstrijd tegen FC Sevilla, plus de duels met Girona en Olympiakos. Zelfs El Clásico met Real Madrid op 26 oktober is in gevaar.

Spaanse bondscoach vs. Hansi Flick

De la Fuente haalde hard uit naar het handelen van Barcelona. "Ik was verrast door wat Hansi Flick zei. Ik dacht dat hij meer empathie had, aangezien hij zelf ook bondscoach is geweest", zei de bondscoach, die in 2024 Europees kampioen werd met Spanje. "Ik heb geen enkel probleem met de trainer van Barcelona. Dit is een secundair probleem, van de vierde rang of zelfs lager. We spelen voor het WK. Hij zei iets, en ik zei iets anders. Dat is alles. Maar de waarheid is er maar één."

"Ik spreek alleen de waarheid. Niet mijn waarheid, maar de waarheid. Voetbal speel je altijd met ongemak. Ik ga geen medische details geven. Er is niets gebeurd. Het lijkt erop dat hij na de wedstrijd ongemak had. Dat is alles", aldus De la Fuente.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.