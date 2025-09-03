Tijdens de eerste training van het Portugese nationale team waren alle ogen gericht op de kuit van één van Cristiano Ronaldo's teamgenoten. Deze voetballer had namelijk zijn pas overleden teamgenoot Diogo Jota op hartverwarmelijke wijze geëerd.

Jota en middenvelder Rúben Neves waren boezemvrienden. De twee speelden samen bij onder meer Porto, Wolves en de nationale ploeg. Het tweetal stond in totaal 164 wedstrijden gezamelijk op het veld. Ook deelden Jota en Neves een aantal gewonnen prijzen. Het duo werd samen bij Wolves kampioen van de Engelse Championship en ze hielden afgelopen jaar samen de UEFA Nations League-beker omhoog.

Het is daarom niet gek dat Neves, een van zijn beste vrienden die begin juli plotseling overleed tijdens een auto-ongeluk, besloot te vereeuwigen op zijn lichaam. De 28-jarige middenvelder van Al-Hilal koos ervoor zijn gehele linkerkuit onder te tatoeëren met een foto van hem knuffelend met Jota.

Andere vereringen

Naast de tatoeage eert Neves de oud-Liverpool speler nog op een andere wijze. Hij neemt namelijk rugnummer 21 over bij de Portugese nationale ploeg: het oude nummer van Jota.

Ook had Neves een imposante rol tijdens de uitvaart van Jota. Hij voerde een emotionele speech op. Hierin vertelde de middenvelder dat hij zijn overleden vriend als familie beschouwde en dat hij vanaf nu namens Jota iedere wedstrijd ingaat. Niet alleen Neves bracht mooie eerbetoningen aan Jota. Sinds zijn overlijden eerden al talloze voetballers tijdens het vieren van hun doelpunt.

Portugal begint aan WK-kwalificatie

Zonder Jota begint Portugal zaterdag aan hun WK-kwalificatie met een interland tegen Armenië. Verder nemen Ronaldo en co het in poule F op tegen Hongarije en Ierland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Als winnaar van de Nations League is Portugal sowieso al verzekerd van deelname aan de play-offs als het niet lukt om als eerste te eindigen in de poule.

