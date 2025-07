Het einde van Marc-André Ter Stegen bij FC Barcelona lijkt nabij. Coach Hansi Flick heeft aan de doelman verteld dat hij komend seizoen niet meer in de plannen voorbijkomt.

Volgens Mundo Deportivo moest de doelman op vrijdag op gesprek komen bij Flick. Tijdens dat gesprek zou de coach duidelijk hebben gemaakt dat hij in het nieuwe seizoen niet meer op hem rekent. In plaats daarvan zouden nieuwkomer Joan Garcia en de huidige reservedoelman Wojciech Szczesny boven hem in de pikorde staan.

De Duitse international is naar verluidt echter niet van plan om zijn verloren basisplaats zomaar te accepteren. Hij zou de concurrentiestrijd begrijpen, maar hij wil blijven vechten voor zijn plek. Daarnaast zou hij tijdens het gesprek hebben herhaald dat hij ook in de toekomst voor Barça wil blijven spelen.

Conflict

Ter Stegen staat inmiddels al zo'n tien jaar onder contract bij FC Barcelona, maar de relatie tussen de twee is niet meer wat het ooit geweest is. Dat heeft te maken met een conflict dat afgelopen seizoen is ontstaan. Volgens het Spaanse medium SPORT was de teamgenoot van Frenkie de Jong ontevreden nadat hij meerdere wedstrijden op de bank werd gezet.

Een andere reden voor zijn onvrede was op financieel gebied: door op de bank te zitten, miste hij een makkelijk te behalen bonus in zijn contract, gebaseerd op gespeelde wedstrijden. Deze onvrede van Ter Stegen zorgde voor flinke irritatie bij de leiding van de Catalaanse club, die de doelman het liefst ziet vertrekken.

In Barcelona blijven

Maar Ter Stegen zelf wil dus niet vertrekken. "Ik weet dat ik volgend jaar in Barcelona ben. Ik kijk enorm uit naar het komende seizoen, omdat we een geweldig team hebben dat jong, dynamisch en hongerig is. Er is geen situatie ontstaan waarover we zouden moeten praten", zo opperde de doelman in juni.

Ter Stegen heeft echter ook andere redenen waarom hij in Barcelona wil blijven. Zo heeft de Duitser recentelijk een nieuw huis in de buurt gekocht. En: na de breuk met Daniela is ter Stegen opnieuw verliefd. Zijn nieuwe vriendin, Ona Sellares, is Catalaanse.

