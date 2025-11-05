Tottenham Hotspur is opgeschrikt door een heftig voorval. Een van de teamgenoten van Micky van de Ven en Xavi Simons is bedreigd met een vuurwapen. Dinsdagavond kwam de speler in kwestie nog in actie in de Champions League.

In Engeland werd maandag al melding gemaakt dat een anonieme Premier League-speler op 6 september in Londen doelwit was van de aanval. Een andere man zou tijdens het incident in kwestie door dezelfde persoon zijn gechanteerd en bedreigd. Er vielen geen gewonden. De Londense politie, die onderzoek doet, arresteerde twee dagen later een man op verdenking van opzettelijk wapenbezit, chantage en rijden zonder rijbewijs. Inmiddels is de verdachte op borgtocht vrij, terwijl het onderzoek loopt.

Dinsdag bracht Tottenham Hotspur een statement uit dat het ging om de Italiaanse linksback Destiny Udogie. "We hebben Destiny en zijn familie sinds het incident gesteund en zullen dat blijven doen. Aangezien dit een juridische kwestie is, kunnen we geen verdere mededelingen doen", aldus Spurs.

Udogie had dinsdagavond een basisplaats bij de overwinning van Tottenham Hotspur in de Champions League op FC Kopenhagen. In Noord-Londen werd het ondanks een rode kaart voor de thuisploeg liefst 4-0. Na 73 minuten werd Udogie naar de kant gehaald. Van de Ven scoorde één van de vier doelpunten van Tottenham.

De 22-jarige Udogie staat sinds 2022 onder contract bij Tottenham Hotspur, dat hem overnam van Udinese. Dat was ook de ploeg waar hij het eerste jaar nog aan verhuurd werd. Inmiddels staat de teller op 76 wedstrijden voor Spurs. Ook speelde de linksachter twaalf interlands voor het Italiaanse elftal.

