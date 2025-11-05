Micky van de Ven heeft dinsdagavond een doelpunt van wereldklasse gemaakt in de Champions League. De verdediger van Tottenham Hotspur stak tegen FC Kopenhagen het hele veld over en rondde zijn solo zelf af. De Engelse pers, fans én zelfs de Spurs-trainer waren met stomheid geslagen na zijn waanzinnige rush over zeventig meter.

De 24-jarige Nederlander onderschepte de bal op de rand van zijn eigen strafschopgebied en zette op ongekende snelheid de turbo aan. In volle sprint liet Van de Ven meerdere tegenstanders kansloos achter en denderde, zonder ook maar één moment in te houden, richting het doel. Daar bleef hij ijzig kalm en rondde koel af in de korte hoek: 3-0. Het publiek sprong massaal overeind terwijl ploeggenoten hem juichend om de hals vlogen, een zeldzame solo die rechtstreeks de Engelse headlines haalde.

Engelse media vol ongeloof

De Britse pers was unaniem lovend over het optreden van de Oranje-international. The Guardian sprak van 'een sprint van zeventig meter die eindigde met een verwoestend schot', terwijl The Standard hem omschreef als 'een belachelijke speler met een Puskás Award-waardig doelpunt'. Ook Football.London gaf Van de Ven een 9 als rapportcijfer en noemde hem 'een verdediger met de flair van een vleugelaanvaller'. Spurs-fans reageerden massaal online: 'Hij rende als Usain Bolt en schoot als Haaland'.

Zelfs de neutrale media konden hun bewondering niet verbergen. BBC Sport schreef: 'Er zijn goals, en er is wat Micky van de Ven deed. Onmogelijk om te verdedigen, onmogelijk om te geloven'. Op sociale media ging de rush viraal, duizenden fans vergeleken de sprint met die van een jonge Gareth Bale zijn tijd bij Spurs.

'Het voelde alsof Lionel Messi even in Micky veranderde'

Tottenham-trainer Thomas Frank kon na afloop alleen maar lachen om wat hij had gezien. "Het voelde alsof Lionel Messi even in Micky veranderde", zei hij met een grijns. "Hij heeft kracht, snelheid en lef - dat is zeldzaam voor een verdediger. Je ziet aan alles dat hij met vertrouwen speelt."

De goal van Van de Ven kwam op een opvallend moment. Nog geen week eerder moest de Nederlander door het stof na een incident met zijn trainer: na de pijnlijke 1-0-nederlaag tegen Chelsea weigerde hij, samen met ploeggenoot Djed Spence, de hand van Frank te schudden en verdween woedend richting kleedkamer. De Deense coach bagatelliseerde het voorval later: "Ze waren gefrustreerd, dat begrijp ik. Een dag later kwamen ze mijn kantoor binnen om excuses te maken. Ze wilden niet dat het er slecht uitzag. We winnen samen, we verliezen samen."

Van de Ven zet alles recht met magische solo

Ook voor Xavi Simons werd het een avond om trots op te zijn. De aanvaller gaf de assist bij de openingstreffer en was in de eerste helft de drijvende kracht achter het spel van Tottenham. Ondanks dat Spurs in de tweede helft met tien man verder moest, liep de ploeg dankzij goals van Odobert, Van de Ven en Palhinha uit naar een overtuigende 4-0-zege. Voor Van de Ven kon het haast geen betere avond worden: na een week vol kritiek en commotie liet hij met één sprint zien waarom hij onmisbaar is voor dit Tottenham.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.