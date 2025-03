Teleurstelling bij Oranje na dramatische uitschakeling Nations League: Virgil van Dijk wijst nieuw doel aan

Virgil van Dijk was als aanvoerder met Oranje heel dichtbij een stunt in de Nations League, maar stond zondagavond toch weer met lege handen. Na een meeslepend gevecht met Spanje over twee duels werd er in Valencia verloren na strafschoppen. En dat deed pijn bij de routinier.

"Het was een mooi voetbalgevecht, maar we zijn eruit. Dat is teleurstellend", zo stelt Van Dijk kort na de verloren strafschoppenserie tegen de NOS. In Spanje hield het de Europees kampioen op 3-3 (na verlenging). Tot drie keer toe kwam Oranje terug van een achterstand, maar omdat Noa Lang en Donyell Malen misten in de penaltyreeks ging Spanje door naar de Final Four.

Rapportcijfers Oranje na historisch duel met plaaggeest Spanje: uitblinkende debutant en tegenvallende superster Oranje heeft Nederland trots gemaakt. Tegen een sterk Spanje zette Nederland een sensationeel tweeluik neer. Er was een penaltyreeks nodig om tot een beslissing te komen, die kwam er in het voordeel van Spanje. Zo moet Oranje terug naar huis, maar mogen zij dat doen met opgeheven hoofd. Met name één man zal deze avond nooit vergeten.

"We wilden naar de Final Four", vertelt Van Dijk na afloop. Nu wacht later dit jaar de eerstvolgende belangrijke test: de eerste duels in de WK-kwalificatiereeks. "We moeten ons nu richten op de kwalificaties voor het WK." Het toernooi wordt in 2026 gehouden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Oranje weet inmiddels met welke landen het moet afrekenen om een ticket te bemachtigen. En als we Van Dijk moeten geloven zit het met de mindset van de Oranje-spelers wel goed. "We gaan er alles aan doen om het WK te halen."

Nederland kent tegenstanders in WK-kwalificatie na verloren Nations League-thriller met Spanje Het tweeluik tussen Nederland en Spanje in de kwartfinales van de Nations League wordt zondagavond beslist. En het gaat om meer dan alleen plaatsing voor de Final Four. Oranje weet dankzij het zenuwslopende tweeluik met welke landen het moet afrekenen in de WK-kwalificatie.

Oranje maakte indruk

Wie de ploeg van Koeman de voorbije dagen in actie zag, twijfelt daar ook niet aan. Oranje maakte het Spanje twee duels op rij enorm lastig en was ook geregeld de betere. Dat biedt hoop voor de kwalificatiereeks en het eventuele WK over ruim een jaar in Noord-Amerika.

Spaanse media lovend over sterk Nederland na 'epische wedstrijd' in Nations League Nederland verloor na strafschoppen van Spanje in de kwartfinale van de Nations League. maar heeft in het tweeluik enorm veel indruk gemaakt. Tegen de Europees kampioen kwam de ploeg van Ronald Koeman uitstekend voor de dag, zagen ze ook in Spanje.

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.