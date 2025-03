Spaanse media lovend over sterk Nederland na 'epische wedstrijd' in Nations League

Nederland verloor na strafschoppen van Spanje in de kwartfinale van de Nations League. maar heeft in het tweeluik enorm veel indruk gemaakt. Tegen de Europees kampioen kwam de ploeg van Ronald Koeman uitstekend voor de dag, zagen ze ook in Spanje.

Dat Oranje het de Europees kampioen twee keer in een paar dagen tijd enorm lastig maakte, zorgde voor lof in Spanje. In Rotterdam eindigde het in 2-2 en gaf Nederland pas in ondertal een voorsprong uit handen. In Valencia werd het al helemaal een knotsgek duel. Ook daar eindigde het na 90 minuten in 2-2, waarna een meeslepende verlenging volgde.

Rapportcijfers Oranje na historisch duel met plaaggeest Spanje: uitblinkende debutant en tegenvallende superster Oranje heeft Nederland trots gemaakt. Tegen een sterk Spanje zette Nederland een sensationeel tweeluik neer. Er was een penaltyreeks nodig om tot een beslissing te komen, die kwam er in het voordeel van Spanje. Zo moet Oranje terug naar huis, maar mogen zij dat doen met opgeheven hoofd. Met name één man zal deze avond nooit vergeten.

Spanje wint na penalty's

Daarin kwam Spanje voor de derde keer op voorsprong, maar vocht Oranje zich ook voor de derde keer deze avond knap terug. Uiteindelijk brachten strafschoppen de beslissing. Daar misten Noa Lang en Donyell Malen namens Nederland, waardoor Spanje met pijn en moeite net wat beter was dan Oranje.

Dapper Oranje sneuvelt na penalty's in Nations League na zenuwslopend tweeluik met Europees kampioen Spanje Oranje en Spanje moesten tot het uiterste gaan voor een plek in de halve finale van de Nations League. Na een knotsgek duel stond na 120 minuten een 3-3 gelijkspel op het scorebord, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Uiteindelijk moest Oranje zijn meerdere erkennen in de Europees kampioen door gemiste strafschoppen van Noa Lang en Donyell Malen.

Niet gek dus dat Marca sprak van een 'zeer, zeer zwaarbevochten overwinning'. El Mundo Deportivo noemde de titanenstrijd een 'epische wedstrijd'. "De Spaanse ploeg kwam drie keer op voorsprong dankzij een dubbel van Ayarzabal en een meesterwerk van Lamine Yamal, maar Oranje kwam steeds terug."

Oranje maakt Spanje kwetsbaar

Volgens Marca liet Nederland zien dat Spanje 'kwetsbaarder dan wenselijk' was. Uiteindelijk was het voor de Zuid-Europeanen eind goed al goed. "In een spannende wedstrijd met verlenging. veel emoties en een strafschoppenserie bereikte Spanje ten koste van een grote rivaal de laatste vier van de competitie."

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.