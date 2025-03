Rapportcijfers Oranje na historisch duel met plaaggeest Spanje: uitblinkende debutant en tegenvallende superster

Oranje heeft Nederland trots gemaakt. Tegen een sterk Spanje zette Nederland een sensationeel tweeluik neer. Er was een penaltyreeks nodig om tot een beslissing te komen, die kwam er in het voordeel van Spanje. Zo moet Oranje terug naar huis, maar mogen zij dat doen met opgeheven hoofd. Met name één man zal deze avond nooit vergeten.

Nederland kwam tot drie (!) keer terug van een achterstand (3-3). Op die manier werd er een penaltyreeks afgedwongen, nadat het donderdag 2-2 werd in De Kuip. Een uitslag die niemand op voorhand had verwacht. Een sensatie, zou iedereen dat van tevoren hebben genoemd. Het mocht niet zo zijn dat Oranje er met de winst vandoor kon gaan. De levens waren op. Maar het spel dat Oranje liet zien, biedt hoop voor de WK-kwalificatie.

Dapper Oranje sneuvelt na penalty's in Nations League na zenuwslopend tweeluik met Europees kampioen Spanje Oranje en Spanje moesten tot het uiterste gaan voor een plek in de halve finale van de Nations League. Na een knotsgek duel stond na 120 minuten een 3-3 gelijkspel op het scorebord, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Uiteindelijk moest Oranje zijn meerdere erkennen in de Europees kampioen door gemiste strafschoppen van Noa Lang en Donyell Malen.

Debuterende Ian Maatsen

Alle lof mag uit naar één speler van Oranje waarvan niemand die van tevoren had genoemd. De naam van de debuterende Ian Maatsen. De linksback maakte zijn debuut nadat hij vrijdag pas bij het team kwam. Dit gebeurde hem al eerder, maar telkens kwam het maar niet tot een debuut. Tot vanavond, noodgedwongen. Hij mocht gelijk de grootste speler op het veld onschadelijk maken: Lamine Yamal. In die taak slaagde hij al behoorlijk.

Geweldig doelpunt

Maar wat hij in zijn stoutste dromen niet had mogen verwachten is dat hij ook nog eens een cruciale rol zou spelen in aanvallend opzicht. Want een kwartier voor tijd deed hij wat de ganse natie niet meer had verwacht: scoren bij een 2-1 achterstand tegen Spanje.

Koeman had net alles op alles gezet met een aanvallende wissel, waardoor er nog maar 3 centrale achterin stonden. Maatsen overleefde dit wisselmoment en stond seconden later met zijn armen in de lucht. Geweldig voorbereidend werk van Xavi Simons liet een droom van Maatsen uitkomen.

Frenkie de Jong

Met deze goal drukte hij onbetwist zijn stempel op de wedstrijd, hij liet Oranje weer hopen. Frenkie de Jong was al geweldig bezig en verdient alle lof voor wederom geweldig werk. Want in beide fases van de wedstrijd, of Nederland nou de bal mocht hebben van Spanje of niet, hij regelde alles voor Oranje op het middenveld.

Koeman moet overigens ook geprezen worden voor zijn wissels. De heren die normaal zorgen voor creativiteit, Cody Gakpo en Justin Kluivert bijvoorbeeld, gaven deze wedstrijd niet thuis. De wissels die hij bracht, deden dat wel. Noa Lang, Simons, ze gaven allemaal wat vuur.

Memphis

Kritiek is er voor Memphis Depay en voor Jan Paul van Hecke. Laatstgenoemde was ongelukkig bij de overtreding op Oyarzabal, waarmee hij de penalty bij de 1-0 veroorzaakte. Even later bij de tweede goal van Spanje viel hij alweer in negatief opzicht op. Hij speelde verder oké, maar maakte een verkeerde keuze bij de Spaanse counter. Williams liep makkelijk weg.

Memphis, die zijn honderdste wedstrijd voor Nederland speelde, was onzichtbaar bij Oranje. Op de benutte penalty na. Die maakte een hoop goed. Verder is het duidelijk dat het niveau in Brazilië en de landelijke Europese top te groot is. Passes waren te vaak niet in de buurt van een medespeler en ook als aanspeelpunt was hij onbetrouwbaar. Meer dan eens sprongen de ballen van zijn voet.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 6

Lutsharel Geertruida - 5,5

Jan Paul van Hecke - 6

Virgil van Dijk - 7

Ian Maatsen - 7,5

Frenkie de Jong - 7

Tijjani Reijnders - 6

Justin Kluivert - 5,5

Jeremie Frimpong - 7

Memphis Depay - 5,5

Cody Gakpo - 5

Invallers

Noa Lang - 6,5

Donyell Malen - 6

Xavi Simons - 7

Brian Brobbey - (niet genoeg minuten gespeeld)

Kenneth Taylor - (niet genoeg minuten gespeeld)

Teun Koopmeiners - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 7