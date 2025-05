Telstar-aanvoerder doet oproep aan fans na rellen in play-offs: 'Blijf op de tribunes'

Telstar-aanvoerder Mitch Apau heeft zich richting de supporters uitgesproken na de vechtpartijen die vorige week ontstonden na de wedstrijd tegen FC Den Bosch.

Het escaleerde volledig in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Telstar won in de slotminuten van FC Den Bosch en behaalde daarmee de finale. Supporters van beide clubs bestormden het veld en gingen met elkaar op de vuist.

"Afgelopen vrijdag was een historische dag voor Telstar", begint Apau zijn bericht aan de supporter. "Samen hebben we de finale van de play-offs gehaald. Een mooie prestatie die we graag samen met de spelers, staf en jullie hadden willen vieren, zoals we dit in de competitiewedstrijden ook altijd kunnen doen: samen."

Maar dat liep dus volledig uit de hand. "Die pitch invasion leek in eerste instantie misschien leuk, maar die eindigde Telstar-onwaardig", zegt de 35-jarige verdediger.

Oproep

"Wij spelers hebben het samen vieren gemist. Er is ons wat ontnomen en dat voelt niet fijn, ondanks alle oproepen en inzet van alle partijen." Daarom heeft Apau een duidelijke boodschap aan de fans. "Laten we deze finale samen beleven zoals het hoort, als één club. Met trots, passie en respect voor iedereen."

"Blijf op de tribunes", is het dringende advies. "Maak er een feest van dat recht doet aan alles wat we dit seizoen hebben beleefd." Telstar neemt het in de finale van de play-offs donderdagavond op tegen Willem II. De ploeg moet over twee duels zien te winnen om een plek in de Eredivisie af te dwingen.

