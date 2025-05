Kneuterig Telstar laat bondscoach versteld staan met mogelijke promotie: 'Toen moesten we vechten om een veld'

Telstar staat voor een ongekende stunt: de ploeg uit Velsen-Zuid kan voor het eerst sinds 1978 promoveren naar de Eredivisie. De ploeg van Anthony Correia moet dan over twee duels zien te winnen van Willem II. Andries Jonker werkte in zijn carrière voor beide clubs, maar het meest recentelijk bij Telstar. Hij maakte er het nodige mee.

De promotiekansen van Telstar zorgen bij Jonker voor veel verbazing en herinneringen aan zijn tijd in Velsen-Zuid. "Ongelooflijk hè? Ja, dan denk je natuurlijk wel terug aan 2019. Dat het veld was afgekeurd en elke week minder lampen het deden. We moesten vechten voor een veld en voor lampen", blikt de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen met een brede lach terug tegenover Sportnieuws.nl.

Snelle opbouw van Telstar

Ondanks die uitdagingen van enkele jaren geleden ziet Jonker wel dat de club stappen gemaakt heeft. "Het is fantastisch dat ze nu om promotie spelen. Destijds hebben we veel kunnen opbouwen. Ik vind het mooi dat het zo snel gaat met de club. Er staat nu echt een uitstekend elftal. Ze kunnen van iedereen winnen, ook van Willem II. Ze moeten echt gewaarschuwd zijn."

Klaar voor de Eredivisie?

Toch is het voor de oud-trainer van onder meer Wolfsburg lastig in te schatten of Telstar klaar is voor het hoogste niveau. "Het gaat soms zó snel in het voetbal. Ik kan de situatie (bestuurlijk, red.) nu niet inschatten." Jonker blijft ook diplomatiek over zijn voorkeur: "Ik heb ook bij Willem II gewerkt. Dus wat mij betreft hoop ik echt van harte dat de beste wint. Het is mij om het even."

Géén tijd om te kijken

Telstar staat hoe dan ook voor een bijzondere kans. Of Jonker daarbij op het puntje van zijn stoel zit? "Nee, natuurlijk is dat een spektakel van jewelste. Alleen, ik ben met de Oranje Leeuwinnen bezig. Dat heeft alle prioriteit, want we spelen 24 uur later tegen Duitsland. Dat lijkt me wel iets om me mee bezig te houden", zegt bondscoach Jonker met een knipoog. "Donderdagavond hebben we bovendien een bespreking over wat wij gaan doen tegen Duitsland, dus nee ik ga niet kijken."