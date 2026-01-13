Telstar-keeper Ronald Koeman jr. had volgens René van der Gijp 'honderd procent' onder de lat gestaan bij Ajax of Barcelona als Johan Cruijff nu nog trainer was geweest. De televisie-presentator en voormalig voetballer is onder de indruk van de goalie.

In de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp laat laatstgenoemde weten enthousiast te zijn over de kwaliteiten van de Telstar-doelman, die afgelopen zomer met de club uit Velsen-Zuid promoveerde naar de Eredivisie. "Als Johan Cruijff nu nog trainer was geweest, had hij Ronald Koeman junior bij Ajax of Barcelona onder de lat hebben neergezet, honderd procent”, zegt hij stellig. Ook de andere podcastmakers zijn enthousiast over de zoon van Oranje-bondscoach Ronald Koeman.

"Koeman jr. is een leuke jongen", laat Wim Kieft zijn mening horen. "Het zou toch een stunt zijn als zijn vader zegt dat hij er nog eens over nagedacht heeft en zijn zoon tóch meeneemt naar het WK." Hoewel Koeman jr. vaker wordt gelinkt aan een plek in de Oranje-selectie van zijn vader, vindt de goalie zelf niet dat zijn vader hem zou moeten oproepen als derde keeper voor het WK voetbal.

'Dan kom ik een keer aan de beurt'

Na de 2-3 nederlaag van Telstar tegen Ajax, liet Koeman jr. aan ESPN weten niet te rekenen op een plek in de Oranje-selectie als derde keeper tijdens het WK voetbal. "Dat er überhaupt over gepraat wordt, had ik nooit verwacht, maar nee, ik zag Roefs (Robin, red.) gister weer keepen en dat is ook wel een aardige keeper, dus nee."

"Volgens mij is hij de derde op dit moment", vervolgde Koeman jr. "Misschien als er twee geblesseerd raken, kom ik een keer aan de beurt. Maar op dit moment hebben we drie super goede keepers."

