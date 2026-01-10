Robin Roefs heeft zijn visitekaartje afgegeven aan bondscoach Ronald Koeman. De keeper was zaterdagmiddag enorm belangrijk voor zijn club Sunderland in de derde ronde van de FA Cup. Tegen Everton stond na 90 minuten voetbal en extra tijd 1-1 op het scorebord. Dus moesten penalty's de doorslag geven. Daarin was Robin Roefs van onschatbare waarde.

Sunderland leek op weg om met 1-0 te winnen in Liverpool, maar vlak voor tijd kwam de thuisploeg langszij door een penalty te benutten. Deze wist Roefs nog niet te stoppen.

Na de verlenging kwam het aan op strafschoppen en dus een kans voor Roefs om zich te onderscheiden. En dat deed hij. De eerste drie penalty's van Everton werden stuk voor stuk gestopt door de 22-jarige doelman. James Garner, Thierno Barry en Beto vonden allemaal de handschoenen van Roefs op hun weg. Dus werd het eenvoudige penaltyserie voor Sunderland, dat zelf drie keer raak schoot: 3-0.

Uitblinker

Roefs kwam afgelopen zomer over van NEC, waar hij uitblonk tijdens zijn debuutjaar in de Eredivisie. Het gepromoveerde Sunderland telde meer dan tien miljoen euro neer voor de man uit Heeswijk. Sindsdien leeft Roefs op een roze wolk. Sunderland doet het goed in de Premier League en de doelman is een vaste uitblinker bij The Black Cats.

Dat leverde hem ook een oproep voor Oranje op. Bondscoach Ronald Koeman haalde Roefs bij de selectie tijdens de laatste drie interlandperiodes. Tot een debuut kwam het nog niet, want met Bart Verbruggen en Mark Flekken is de concurrentiestrijd groot onder de Nederlandse lat.

Wissel Brobbey

Roefs was de enige Nederlander die in de basis stond tijdens de wedstrijd in de FA Cup. Lutsharel Geertruida bleef de hele wedstrijd op de bank, terwijl Brian Brobbey in minuut 71 inviel. Opvallend was echter dat hij in de verlenging alweer naar de kant werd gehaald, waardoor hij geen penalty hoefde te nemen.