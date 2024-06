Terugkijken | Ronald Koeman gaat in Duitsland dieper in op situatie bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman is met het Nederlands elftal neergestreken in Wolfsburg. Daar gaf hij woensdagochtend om 11.00 uur een persconferentie in aanloop naar het EK voetbal, waarbij hij dieper inging op de situatie bij Oranje, de blessure van Frenkie de Jong en het oproepen van Ian Maatsen.

Na de oefeninterlands tegen Canada (4-0) en IJsland (4-0) zag Koeman met de geblesseerden Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners twee belangrijke spelers definitief afhaken. In allerijl werd Ian Maatsen opgeroepen. De verdediger van Borussia Dortmund kwam direct terug van zijn vakantie in Griekenland en voegde zich dinsdagavond bij de groep in Wolfsburg. Koeman riep voor Koopmeiners waarschijnlijk geen vervanger op.

De keuze voor Maatsen als vervanger van De Jong was een logische, volgens Koeman. "Het is een multifunctionele speler", legde hij uit. "Andere opties zijn al drie weken gestopt en zijn nu weet ik veel waar", hintte de Koeman op de luxe vakantieoorden waar de spelers zich bevinden.

Voor Koopmeiners riep Koeman dus geen vervanger op, mede vanwege het bovenstaande feit dat veel spelers al met vakantie zijn. Bovendien vindt de bondscoach dat hij over genoeg kwaliteit beschikt in zijn 25-koppige selectie. "Ik verwacht niet dat ik eindig met de spelers waarmee ik zondag start. Er zit veel concurrentie in, we kunnen meerdere kanten op."

Oranje speelt aanstaande zondag om 15.00 uur in Hamburg de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Daarna volgen de confrontaties met Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

