Ronald Koeman had weinig keus bij Oranje door vakantievierende spelers: 'Weet ik veel waar ze zijn'

Ronald Koeman heeft uitgelegd waarom hij Ian Maatsen heeft opgeroepen als vervanger van Frenkie de Jong. De verdediger van Borussia Dortmund moet zijn debuut in het Nederlands elftal nog maken, maar de bondscoach heeft wel een idee waar hij Maatsen voor kan gebruiken.

Ian Maatsen werd dinsdagochtend aangekondigd als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Maatsen speelt normaal gesproken bij Borussia Dortmund als linksback, maar heeft bij bijvoorbeeld Jong Oranje ook een paar keer als centrale middenvelder gespeeld. Bondscoach Ronald Koeman wist op de persconferentie wel wat hij met Maatsen aan moest.

Vijf middenvelders

Koeman kreeg de vraag waarom hij uiteindelijk voor Maatsen heeft gekozen en niet voor een andere 'echte' centrale middenvelder. "Het is duidelijk dat Ian in de voorselectie zat", vertelt Koeman. "Uiteindelijk had ik hem niet meegenomen omdat we anderen op zijn positie hadden."

Vanwege de blessure van De Jong moest Koeman toch een een beroep doen op Maatsen. "Het is een multifunctionele speler", legde Koeman uit. Het oproepen van Maatsen geeft de bondscoach wat andere opties. "Met deze 25 spelers kunnen we alle kanten op. We spelen met drie middenvelders, maar hebben er vijf. En anders kunnen we uit de aanval iemand een plekje terugzetten. En misschien ook wel een speler van achter naar voren brengen. De 25 man zal nooit een excuus zijn."

Fitheid Maatsen

Een ander ding dat meespeelde in de keuze voor Maatsen is zijn fitheid. De vleugelverdediger is pas een weekje gestopt met voetballen. Hij speelde nog de Champions Leaguefinale op 1 juni en ging dus pas laat op vakantie. "Andere opties zijn al drie weken gestopt en zijn nu weet ik veel waar", hintte de Koeman op de luxe vakantieoorden waar de spelers zich bevinden.

Halsoverkop naar Duitsland

Maatsen genoot van een welverdiende vakantie, maar moest na een belletje van de KNVB snel terugkeren uit Griekenland om aan te sluiten in Wolfsburg. Dinsdagavond trainde Maatsen, die zijn debuut in Oranje nog moet maken, voor het eerst mee met de groep van bondscoach Ronald Koeman.

Blessures Oranje

Koeman wilde nog wel in gaan op de keuze voor Maatsen, maar verdere reacties op de blessures van De Jong en Koopmeiners gaf hij niet. "Dat hebben we in Rotterdam achtergelaten, dat is klaar", zei hij resoluut. "Het heeft weinig zin om weer allerlei vragen te beantwoorden die niet meer actueel zijn. Sinds we hier zijn, hebben we er niet meer over gesproken."

