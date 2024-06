Spelers Oranje brengen bondscoach aan het twijfelen: 'Ze hebben het eigenlijk wel verdiend'

Ronald Koeman is te spreken over zijn selectie voor het EK in Duitsland. Dat zei de bondscoach van het Nederlands elftal woensdag tijdens het eerste perspraatje in Wolfsburg, waar Oranje de komende periode verblijft. Ondanks de blessures ziet Koeman veel concurrentie binnen zijn team.

De bondscoach is zeer te spreken over de voorbereiding van Oranje op het EK. In aanloop naar het toernooi in Duitsland werd twee keer met 4-0 gewonnen, van Canada en IJsland. "Hebben het gevoel dat we meer hebben kunnen doen dan tijdens een interlandbreak", vertelde Koeman. "Natuurlijk zijn er blessures, maar daar zijn wij niet de enige in. Maar ik vind dat wij ons heel goed hebben kunnen voorbereiden op de eerste wedstrijd."

Ronald Koeman had weinig keus bij Oranje door vakantievierende spelers: 'Weet ik veel waar ze zijn' Ronald Koeman heeft uitgelegd waarom hij Ian Maatsen heeft opgeroepen als vervanger van Frenkie de Jong. De verdediger van Borussia Dortmund moet zijn debuut in het Nederlands elftal nog maken, maar de bondscoach heeft wel een idee waar hij Maatsen voor kan gebruiken.

Concurrentie

"Je hebt altijd een idee hoe je naar een toernooi gaat. En dan kun je ook wel eens gedurende de aanloop min of meer verrast worden. Je hebt ze vaker bij elkaar, je ziet automatismen en het individueel niveau. Dat kan iets anders zijn dan je misschien aan het begin had verwacht", begon Koeman zijn betoog over de concurrentie.

Het complete (te printen) speelschema voor het EK 2024, inclusief uitleg knockout-fase Het EK voetbal staat voor de deur. Vanaf 14 juni strijden 24 landen, waaronder Nederland, om de Europese titel. Doe jij met jouw vrienden en vriendinnen mee in een EK-poule, dan komt een ouderwetse poster waar je uitslagen kan invullen wel van pas. Handig en lekker overzichtelijk. Zoek niet verder, want wij hebben het ideale overzicht voor je.

Voorafgaand aan het EK zei Koeman dat hij een redelijk duidelijk beeld had van de basiself. "Maar ik heb een groter plaatje gekregen. Met name door een aantal jongens, die het eigenlijk ook wel verdienen om een kans te krijgen", aldus de bondscoach. "Ik verwacht niet dat ik eindig met de spelers waarmee ik zondag start. Er zit veel concurrentie in, we kunnen meerdere kanten op."

Reserves

In de twee oefenduels liet Koeman zo veel mogelijk spelers spelen, om iedereen fit te hebben gedurende het EK. Ook is er gekeken om oefenduels te organiseren tijdens het toernooi. "Dat is niet gelukt", zei Koeman. "Kijken wel naar manieren om de spelers die niet zo veel spelen fit te houden", voegde hij eraan toe.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.