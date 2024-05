Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders melden zich pas bij Oranje na eerste oefenwedstrijd

Bondscoach Ronald Koeman heeft aangegeven dat Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zich pas na de eerste oefenwedstrijd van Oranje melden bij de EK-selectie. Beide middenvelders hebben nog verplichtingen met hun club.

Koopmeiners speelt op zondag 2 juni nog een Serie A-wedstrijd met Atalanta tegen Fiorentina. Door Europese finales van beide teams én het overlijden van de directeur van Fiorentina is die wedstrijd uitgesteld naar komend weekend. AC Milan speelt nog een oefenwedstrijd tegen AS Roma aan de andere kant van de wereld, namelijk in Australië. Die wedstrijd, met Reijnders, staat vrijdag 31 mei op het programma.

Geen Nederland - Canada

Koeman gaf op de persconferentie aan dat hij op 3 juni weer over die spelers mag beschikken, maar dat hij Koopmeiners en Reijnders een paar dagen rust geeft. Zij mogen de oefenwedstrijd tegen Canada op donderdag 6 juni overslaan en sluiten één dag later aan bij de selectie.

Frenkie de Jong

Koeman gaf aan dat Frenkie de Jong ook die eerste wedstrijd mist, maar wegens blessureleed. Andere spelers met een (lichte) blessure werden uit de selectie gehouden door de bondscoach, maar vooraf gaf Koeman al aan dat dat niet voor De Jong zou gelden.

Frenkie de Jong inzetbaar voor eerste groepswedstrijd EK: 'Het gaat volgens plan' Bondscoach Ronald Koeman sprak zich op de persconferentie in aanloop naar het EK uit over Frenkie de Jong. De middenvelder van Oranje kampt met een enkelblessure, maar zijn herstel verloopt volgens plan.

Tweede oefenwedstrijd

Op 10 juni staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. Dan is de laatste oefenwedstrijd, tegen IJsland. Op 16 juni begint het EK voor Oranje met een groepswedstrijd tegen Polen. Het Nederlands elftal speelt ook nog tegen Frankrijk en Oostenrijk in de groepsfase van het EK 2024 in Duitsland.