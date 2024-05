Frenkie de Jong inzetbaar voor eerste groepswedstrijd EK: 'Het gaat volgens plan'

Bondscoach Ronald Koeman sprak zich op de persconferentie in aanloop naar het EK uit over Frenkie de Jong. De middenvelder van Oranje kampt met een enkelblessure, maar zijn herstel verloopt volgens plan.

"Het gaat volgens plan", vertelt de bondscoach over het herstel van De Jong. "Hij wordt behandeld door een van onze fysio's, die werkt al een lange periode met Frenkie. En hij komt zich hier zaterdag melden, dan hebben we een duidelijker beeld. Maar het gaat goed."

Is de eerste groepswedstrijd haalbaar voor De Jong? "Daar ga ik wel van uit", is het antwoord van Koeman op die vraag. "Maar ik weet niet voor hoelang hij inzetbaar is."

Memphis Depay

Koeman sprak ook over de fitheid van Memphis Depay. De 30-jarige aanvaller kampt vaak met spierblessures. In april liep hij ook een spierblessure op tijdens een training bij Atlético Madrid. De bonscoach vindt het moeilijk om te zeggen waar dat mee te maken heeft. "Je ziet het vaker", zegt hij. "Met Memphis is niet altijd te vinden wat erachter zit. Daar kun je nooit echt de vinger op leggen."

Nederland gaat nu nog een paar dagen in training en oefent vervolgens op 6 juni tegen Canada. Vier dagen later wacht nog het oefenduel met IJsland, waarna op 16 juni het EK begint voor Oranje. Op die dag speelt het Nederlands elftal tegen Polen. Twee dagen eerder is de openingswedstrijd van het EK.