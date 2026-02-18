Het vermeende racisme-incident tijdens Benfica-Real Madrid in de Champions League blijft de gemoederen bezig houden. De FIFA bekijkt nu zelfs de mogelijkheden om spelers te straffen die met een bedekte mond praten.

Mikaël Silvestre, de voormalig Frans international en lid van het FIFA Player's Voice Panel, heeft bevestigd dat er een discussie gaande is over mogelijke straffen voor spelers die met bedekte mond tegenstanders toespreken. Dit naar aanleiding van het incident tussen Gianluca Prestianni en Vinícius Júnior tijdens Benfica-Real Madrid.

'Noodzakelijk'

De oud-voetballer legde aan Sky Sports uit dat deze discussie noodzakelijk is, omdat er volgens hem 'duidelijke haat' was in het gesprek tussen de Argentijn en de Braziliaan: "De WhatsApp-groep van ons Panel is erg actief geweest, terwijl we manieren proberen te vinden om spelers te straffen die met bedekte mond praten. Het is één ding als je tactieken bespreekt met teamgenoten of een informeel gesprek voert, maar er was duidelijk haat tussen de spelers, vooral van de één naar de ander. Misschien moeten we dit soort gedrag bestraffen. Of je nu je handen voor je mond houdt of het bedekt met je shirt, zoals hij (Prestianni, red.) deed."

Silvestre benadrukt echter dat het 'tijd kost' om dit soort gedrag te sanctioneren: "We moeten ook met de scheidsrechters bespreken wat zij wel of niet op het veld kunnen doen. Het is een proces dat nog loopt."

Sancties

In dit specifieke geval legt de voormalig speler van onder meer Manchester United, Inter en Arsenal uit dat, ondanks 'enkele getuigen, zoals Kylian Mbappé die zei gehoord te hebben wat de speler zei', het moeilijk zal zijn om concrete sancties op te leggen.

"Het is ingewikkeld voor de scheidsrechter om bewijs te vinden van wat er is gebeurd, zodat het onderzoek snel kan verlopen, want de return is over zeven dagen en als er in de tussentijd iets wordt bewezen, zou de speler niet moeten spelen en een zware schorsing moeten krijgen."

Het Player's Voice Panel werd vorig jaar door de FIFA opgericht met 16 oud-spelers "van diverse etnische achtergronden en nationaliteiten, die de zes confederaties vertegenwoordigen, om de implementatie van initiatieven en acties in het kader van de wereldwijde strijd tegen racisme te monitoren en te adviseren", zoals de wereldvoetbalbond zelf uitlegt. Naast Silvestre maken ook George Weah, Didier Drogba, Formiga en Blaise Matuidi deel uit van het panel.