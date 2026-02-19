Go Ahead Eagles heeft een vervelende straf ontvangen van de UEFA. Voor de laatste thuiswedstrijd in de Europa League moet de club uit Deventer nu 30.000 euro ophoesten én er hangt nog een grotere straf boven het stadion. In de thuiswedstrijd tegen SC Braga overtraden de Eagles een regel van de UEFA waarvoor ze nu een straf krijgen.

Het is een wonderlijk seizoen voor Go Ahead Eagles. Na de historische bekerwinst bevond de club zich 'ineens' in de Europa League. Ondanks dat het dit seizoen niet geweldig loopt, werd er wel Europees gevoetbald. 8 geweldige wedstrijden werden afgewerkt, waarvan 4 in de Adelaarshorst. Maar voor de laatste wedstrijd heeft de club nu een boete gekregen van 30.000 euro. Er werd vuurwerk afgestoken en dat is tegen de regels in van de UEFA.

Straf van de UEFA

Maar die straf kan erger worden als Go Ahead Eagles weer in Europa speelt en een overtreding begaat. Dan riskeert de club een wedstrijd zonder een deel van het publiek te moeten spelen.

Opvallende beslissing

Het is natuurlijk een plichtmatige, maar wel opvallende beslissing van de UEFA. De boete is zeer vervelend voor Go Ahead Eagles, maar dat de wedstrijd zonder publiek zal plaatsvinden, lijkt heel onwaarschijnlijk. Waar Eagles vorig jaar een geweldig seizoen kende, is dat dit jaar wel anders. De club staat 15e in de Eredivisie, maar 4 punten boven de streep.

De voorwaardelijke straf van de UEFA heeft een looptijd van twee jaar. Volgend jaar is Europees voetbal uitgesloten voor de Deventenaren, dus dat seizoen vervalt al. De kans dat de club het jaar erop wél weer Europees speelt, is ook niet behoorlijk groot. Dus daar zal de leiding van de ploeg niet zo wakker van liggen.

Go Ahead Eagles verraste vriend en vijand door in eigen huis met 2-1 te winnen van Aston Villa, dat was het hoogtepunt van de Europese campagne dit seizoen. Van de 3 clubs in de Europa League eindigde Go Ahead eagles wel het hoogste: namelijk op de 28e plek, met één punt meer dan Feyenoord.

