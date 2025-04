Tijjani Reijnders en ploeggenoten AC Milan krijgen schrik van hun leven na vreselijk moment

AC Milan won vrijdagavond met 0-4 bij Udinese, maar de zorgen waren na afloop gigantisch. Dat had alles te maken met een vreselijk incident met doelman Mike Miagnan.

Het moment vond plaats in de tweede helft. In de 54ste minuut, bij een 0-2 tussenstand, probeerde Maignan uit zijn doelgebied te komen een een bal te onderscheppen. Dat lukte niet, want hij kwam heel hard in botsing met een ploeggenoot. Spelers zagen op het veld meteen dat het foute boel was.

Maignan leek buiten bewustzijn en de schrik zat er goed in. Hij werd minutenlang behandeld op het veld. Spelers van zowel Milan als Udinese stonden in een kring om hen heen en enkele spelers besloten zelfs voor een goede afloop te bidden.

Applaus van thuissupporters

Uiteindelijk werd Maignan met en brancard van het veld gebracht. Dat gebeurde na een minutenlange behandeling en onder luid applaus van het thuispubliek, dat schrok van het incident met de bezoekers.

Coach van Tijjani Reijnders is woedend bij AC Milan: 'Kinderlijk gefaald' AC Milan heeft op zaterdag weer punten laten liggen. De ploeg uit Milaan speelde met 2-2 gelijk tegen Fiorentina. Dit heeft tot een hoop woede geleid bij trainer Sérgio Conceição.

De stand was op dat moment dus al 0-2 dankzij goals van Rafa Leao en Strahinja Pavlovic. Na het schrikmoment scoorden Theo Hernandez en Tijjani Reijnders nog. De Nederlander maakte alweer zijn tiende goal van dit seizoen en is daarmee na Marco van Basten de tweede Nederlander in het shirt van Milan die daar ooit in slaagde.

Goed nieuws over Maignan

Het beste nieuws kwam echter een dag na de wedstrijd. Toen werd duidelijk dat Maignan het ziekenhuis mocht verlaten. Het is nog niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is. AC Milan staat momenteel negende in de Serie A en kent een dramatisch seizoen. In de Champions League werd het in de tussenronde uitgeschakeld door Feyenoord.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.