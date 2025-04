Coach van Tijjani Reijnders is woedend bij AC Milan: 'Kinderlijk gefaald'

AC Milan heeft op zaterdag weer punten laten liggen. De ploeg uit Milaan speelde met 2-2 gelijk tegen Fiorentina. Dit heeft tot een hoop woede geleid bij trainer Sérgio Conceição.

Na 10 minuten spelen stond de ploeg, met Tijjani Reijnders in de basis, al met 0-2 achter. Na afloop stak Conceição zijn teleurstelling over de manier waarop zijn team de wedstrijd inging niet onder stoelen of banken, maar nam hij wel de verantwoordelijkheid voor de remise die de Milanezen ver van de Europese plaatsen houdt. “We maakten individuele fouten, niet alleen in de verdediging. Onnodige fouten. Er zijn een paar gedragingen die we proberen te verbeteren. In Napels was het doelpunt dat we tegen kregen (in de eerste seconden) min of meer hetzelfde”, begon hij.

'Kinderlijk'

Conceição noemde sommige fouten van zijn spelers zelfs kinderlijk. “Het is niet makkelijk voor mij, want er zijn voetbalprincipes die je als kind leert. En daarin falen we. We missen ook veel kansen. We moeten een balans vinden, want we creëren veel mogelijkheden. De manier waarop we de wedstrijd ingingen was slecht, niet zoals we voorbereid hadden. Maar daar ben ik verantwoordelijk voor”, voegde hij eraan toe.

Ontslag?

Sky Sports vroeg de Portugese trainer of hij trainer van AC Milan zou blijven. Daar reageerde hij met een lach op. “Ik ben teleurgesteld, maar nu moet ik lachen”, zei hij.

Al reageerde de Portugees lachend, de vraag is wel terecht. Het loopt namelijk totaal niet bij AC Milan. De ploeg staat op de negende plaats in de Serie A. Dat is bij lange na niet genoeg om volgend seizoen Europees voetbal te kunnen spelen. Ook was de Champions League-campagne van de Italianen niet om over naar huis te schrijven. In de tussenronde verloor de ploeg over twee wedstrijden van Feyenoord.

