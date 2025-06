Tijjani Reijnders tussen de duurste Nederlanders ter wereld: dit wordt zijn riante salaris bij Manchester City

Tijjani Reijnders heeft zijn droomtransfer naar Manchester City te pakken. De transfer van de Nederlandse middenvelder hing al een tijdje in de lucht, maar de deal is nu echt in kannen en kruiken. Manchester City betaalt een enorm bedrag aan AC Milan voor de 26-jarige Reijnders én hij gaat er qua salaris ook nog eens flink op vooruit. Check hier alle details.

Manchester City betaalt een slordige zeventig miljoen euro aan AC Milan voor Reijnders. De Engelse club wilde snel handelen, want de 26-jarige middenvelder moest van trainer Pep Guardiola hoe dan ook mee naar het WK voor Clubs. De Oranje-international wordt daarmee teamgenoot van Nathan Aké. Alleen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk gingen als Nederlander ooit voor een hogere transfersom naar een andere club.

AZ zal ook enorm blij zijn met de deal. De Alkmaarders verkochten Reijnders in de zomer van 2023 aan AC Milan en bedongen destijds een doorverkooppercentage van tien procent in de transfer. AZ zal dus zeven miljoen euro op de bankrekening gestort krijgen. Ook andere clubs als PEC Zwolle, FC Twente en amateurclub CSV'28 krijgen een x-bedrag van Manchester City.

Veelzeggende woorden van Tijjani Reijnders over aanstaande transfer: 'Droom je als kleine jongen van' Terwijl Oranje in Zeist met een volledig fitte selectie van 23 spelers toewerkt naar de opening van de WK-kwalificatie tegen Finland, stond één speler extra in de schijnwerpers tijdens het eerste open kwartiertje van de training. Tijjani Reijnders staat namelijk op het punt om een grote transfer te maken.

Salaris Tijjani Reijnders bij Manchester City

Reijnders groeide in korte tijd uit tot sterkhouder bij AC Milan. De Italianen gaven hem dus ook meermaals een nieuw contract. Eerder dit jaar werd hij beloond met een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro, weet La Gazzetta Dello Sport. Maar dat is niks vergeleken wat hij in Engeland gaat verdienen.

Volgens Britse media wordt zijn salaris bij Manchester City geschat op zeven miljoen euro per jaar. Een enorm bedrag voor de 23-voudig international van Oranje. Zeker als je bedenkt dat hij een overeenkomst voor vijf seizoenen heeft getekend bij The Citizens.

Pep Guardiola voegt Nederlander toe aan staf: top drie Premier League heeft nu 'oranje' tintje Pep Guardiola heeft een nieuwe assistent-trainer: de Nederlander Pepijn Lijnders is gecontracteerd door Manchester City. Daarmee heeft de complete top drie van de Premier League nu een oranje getinte technische staf.

Van Oranje naar WK voor Clubs

Reijnders bleef dinsdagavond negentig minuten op de bank tegen Malta. Zonder de middenvelder had de ploeg van bondscoach Ronald Koeman bijzonder weinig moeite met het kleine eiland: 8-0. Memphis Depay zorgde er met twee doelpunten voor dat hij nu gedeeld all-time topscorer van Oranje is, samen met Robin van Persie.

Reijnders vliegt deze dagen heel vaak op en neer. Zondag vloog hij heen en weer naar Manchester om zijn contract te tekenen, terwijl hij even daarvoor nog met het Nederlands elftal in Finland was geweest. Nu moet de goedlachse speler zich opmaken voor het WK voor Clubs met Manchester City. De Engelse ploeg neemt het in de groepsfase op tegen Wydad Casablanca, Al Ain en Juventus.