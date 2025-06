Veelzeggende woorden van Tijjani Reijnders over aanstaande transfer: 'Droom je als kleine jongen van'

Terwijl Oranje in Zeist met een volledig fitte selectie van 23 spelers toewerkt naar de opening van de WK-kwalificatie tegen Finland, stond één speler extra in de schijnwerpers tijdens het eerste open kwartiertje van de training. Tijjani Reijnders staat namelijk op het punt om een grote transfer te maken.

Reijnders heeft nog niet te horen gekregen dat zijn transfer naar Manchester City is afgerond. "Ik heb nog geen belletje gehad", vertelde de middenvelder van AC Milan vlak voor de training van het Nederlands elftal aan aanwezige verslaggevers. "De clubs zijn nog steeds in gesprek. Ik kan er nog niet veel meer over vertellen."

'Oranje-international Tijjani Reijnders maakt droomtransfer voor 70 miljoen euro' De Nederlandse voetballer Tijjani Reijnders staat op het punt om AC Milan te verlaten en te tekenen bij Manchester City. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano.

'Droom je als kleine jongen van'

Volgens veel buitenlandse media hebben AC Milan en Manchester City een akkoord bereikt over een transfer. De Engelse topclub zou het nog drie jaar doorlopende contract van Reijnders voor 70 miljoen euro afkopen. Reijnders staat open voor een overgang naar City. "Dat klopt", bevestigt hij. "Het is een geweldige competitie, daar droom je als kleine jongen van."

WK-kwalificatie met Oranje

De 26-jarige Reijnders verliet AZ twee jaar geleden voor AC Milan. Hij trok afgelopen seizoen met tien doelpunten en vijf assists in de Italiaanse Serie A de aandacht van Manchester City. Maar zijn eigen aandacht moet eerst op de WK-kwalificatie met Oranje, die zaterdag begint tegen Finland.

Volledig fitte selectie

Bondscoach Ronald Koeman bereidt zich met een fitte selectie voor op de komende duels met Finland en Malta. Hij staat net als dinsdag met al zijn 23 opgeroepen internationals op het trainingsveld in Zeist. De training van Oranje is een kwartier toegankelijk voor de media. Daarna traint de nationale ploeg achter gesloten deuren.

Finland, Malta, Polen en Litouwen

Het Nederlands elftal oefent donderdag besloten en vertrekt vrijdag naar Helsinki, waar een dag later het uitduel met Finland op het programma staat. Nederland neemt het dinsdag in Groningen op tegen Malta. Polen en Litouwen zijn de andere tegenstanders in het kwalificatietoernooi voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Stand in Groep G

Oranje begint tegen Finland aan het WK-kwalificatietoernooi. De andere landenploegen hebben in maart al tweemaal gespeeld. Polen leidt de poule na twee duels met 6 punten, gevolgd door Finland (4 punten), Litouwen (1 punt) en Malta (0 punten). Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer 2 krijgt een herkansing in de play-offs.