Jaap de Groot, vroeger schrijver van de column van Johan Cruijff in De Telegraaf, ziet dat Ajax nog altijd met problemen kampt. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine krijgt hij de vraag voorgelegd of Ajax niet weer een revolutie moet ondergaan. "Ik sluit niet uit dat het weer gaat imploderen."

Sportjournalist De Groot vindt dat Ajax alles er beter uit heeft laten zien dan dat het is. "Het wegsturen van Sven Mislintat (technisch man, red.) en Maurits Hendricks (Chief Sports Officer en directielid, red.) is gewoon windowdressing geweest", legt hij uit hoe het vooral voor de buitenwereld mooi werd gemaakt. "De kern van het probleem is niet opgelost. Ik sluit niet uit dat het weer gaat imploderen, want de kern van het probleem is niet weggenomen."

Problemen bij Ajax

De mensen die volgens de oud-chef Sport van De Telegraaf de kern van het probleem zijn, zitten nog altijd bij Ajax. "Ze waren zelfs betrokken bij het oplossen van de problemen onder Mislintat. Die namen lopen als een rode draad door de club. Ik heb Ajax wel eens vergeleken met de Tweede Kamer. Als je wil regeren, moet je een coalitie aan gaan met partijen. Dat heb ik ook wel eens tegen Johan (Cruijff, red.) gezegd", schetst De Jong de situatie bij Ajax.

"Bij Ajax staan er altijd mensen die, als er iets fout gaat, achter een boom staan te gniffelen. Omdat het hen dan goed uit komt. Dat is de achilleshiel van de club, en dat is nog niet opgelost", beweert hij.

'Daar werd kapitaal van gemaakt'

Hij legt uit dat toen Johan Cruijff nog leefde en bezig was met de Fluwelen Revolutie (de omvorming van de organisatie bij de club, red.), de focus lag op de opleiding. "Tussen 2011 en 2016 was dat. Daar zag je later de resultaten van, dat de jeugd doorstroomde. Daar werd ook kapitaal van gemaakt. Als zij wegvallen, is er geen enkele controle."

De 70-jarige journalist geeft aan: "Toen de Fluwelen Revolutie afgerond was, waren er veertien oud-spelers betrokken in de organisatie van Ajax. Na het vertrek van Edwin van der Sar is dat aantal van veertien naar 0 gegaan. Dat hele proces is onder toezicht van de aanwezigen toegestaan en niet op geanticipeerd."

'Dat is voor mij niet Ajax'

Wanneer De Jong gevraagd wordt wie het zou kunnen oplossen, of wie er in de organisatie moet komen, vertelt hij een andere verbazing van zichzelf: "Ik vond het al een vreemd teken dat voor de positie van commissaris technische zaken vijf tot zes spelers zijn benaderd. Niemand wilde. Uiteindelijk werd het Jan van Halst, maar dat was keus nummer 7 of 8. Die heeft daarna nota bene groen licht gegeven voor alles dat Mislintat binnenhaalde. Maar dat er niemand wilde instappen, vond ik al een teken aan de wand."

Hij geeft Ajax dan ook één tip mee om er weer bovenop te komen: "Ajax is geen voetbalclub, maar een club van voetballers. De voetballers hebben de club ook groot gemaakt. Dus je moet zorgen dat de club weer die uitstraling krijgt. Als ik nu zie wie er allemaal op het bordes staan, het is voor mij niet het Ajax zoals ik het zou willen zien."

