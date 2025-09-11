De Surinaamse Voetbalbond (SVB) gaat een formeel protest indienen bij de FIFA en Concacaf na racistische uitingen tijdens het WK-kwalificatieduel met El Salvador. Spelers en staf werden tijdens en na de wedstrijd beledigd door discriminerende spreekkoren vanaf de tribunes.

Suriname zette sportief een grote stap richting een historische WK-deelname. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo begon met een knap gelijkspel tegen Panama (0-0) en volgde dat op met een 2-1 zege in San Salvador op El Salvador. Dankzij goals van Ridgeciano Balker en Mitchell Klas staat Suriname nu bovenaan in de groep. Toch kreeg die overwinning een zwart randje door wat er buiten de lijnen gebeurde.

Woede bij Surinaamse staf en spelers

Supporters van El Salvador lieten zich van hun slechtste kant zien. Assistent-bondscoach Ryan Koolwijk deelde op sociale media een video waarin te horen is hoe tienduizenden fans hem 'zwarte' toeroepen terwijl hij de warming-up uitstippelt. Volgens de oud-speler van NEC, PEC Zwolle en Excelsior was het geen incident van een paar supporters: "Zoveel mensen die dat riepen, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

Tijdens de wedstrijd zelf gingen de racistische leuzen door. Menzo sprak zich na afloop furieus uit: "Waarom roepen zij 'negers' en 'apen' naar onze spelers?" Ook verdediger Shaquille Pinas keurde het gedrag fel af. "Laat daar geen misverstand over bestaan. Het gebeurde en dit kan niet."

SVB stapt naar FIFA

De SVB liet in een verklaring weten dat er een officiële klacht naar FIFA en Concacaf gaat. "Tijdens de wedstrijd werden leden van onze nationale selectie geconfronteerd met discriminerende spreekkoren, waaronder het herhaaldelijk gebruiken van racistische beledigingen vanuit delen van het publiek. Dergelijk gedrag hoort niet thuis in het voetbal en niet in de samenleving", stelt de Surinaamse voetbalbond.

Ondanks de vijandige sfeer boekte Suriname een cruciale zege die de weg naar een eerste WK-deelname verder openlegt. Toch overheerst bij spelers en staf vooral woede over de omstandigheden. Koolwijk sprak van een dubbel gevoel: "Een beter gevoel bestaat er niet dan winnen in het hol van de leeuw, maar dit had nooit mogen gebeuren."