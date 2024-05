Tjaronn Chery verlaat NEC definitief in topvorm voor Belgisch avontuur: 'Dat knaagde aan me'

Tjaronn Chery is officieel speler van Royal Antwerp. De aanvallende middenvelder draaide het laatste half jaar een geweldige periode in dienst van NEC, maar de Belgen gaan dus nu met hem aan de haal.

Chery speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor NEC. Officieel was hij nog eigendom van het Israëlische Maccabi Haifa. Daar liet hij enkele weken geleden zijn contract ontbinden. Sindsdien was de 35-jarige spelmaker transfervrij en in eerste instantie werd er gehint op een langer verblijf bij NEC. Echter meldde Royal Antwerp zich ook al vrij vroeg in de strijd en de Belgen blijken dus ook de winnaar. Chery zal niet gaan samenwerken met trainer Mark van Bommel, aangezien die vertrekt aan het eind van dit seizoen. De aanvallende middenvelder tekent voor twee seizoen in Antwerpen.

De Nederlander Tjaronn Chery (35) heeft een contract ondertekend bij RAFC. Chery is een aanvallende middenvelder die dit seizoen van grote waarde is geweest voor NEC, waar hij op uitleenbasis actief is. Tjaronn Chery heeft op de Bosuil een contract voor twee seizoenen. ✍️🍒… pic.twitter.com/RvjtbLIArH — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2024

Topvorm

Het afgelopen half jaar maakte Chery indruk in Nijmegen. Met vijf goals en twee assists in 14 Eredivisie-wedstrijden had hij een belangrijk aandeel in het halen van de play-offs. "Ik kijk terug op een fantastische periode", zegt Chery via de clubkanalen van NEC. "Toen ik hier binnen kwam ben ik gelijk goed ontvangen door de spelers, trainer en eigenlijk iedereen binnen de club. Het verlies tegen Go Ahead Eagles voelde echt balen, omdat we weten dat we veel beter kunnen spelen. Ik denk alleen wel dat we terug kunnen kijken op een prachtig seizoen. Daar mogen we heel trots op zijn."

'Geen makkelijke stap'

Volgens Chery was het niet makkelijk om NEC te verlaten, aangezien de Nijmegenaren duidelijk maakten dat ze hem graag wilden behouden. "Het was niet makkelijk, want ik heb veel gesprekken met de trainer gehad die me wilde houden. Ook met Marcel Boekhoorn, maar ik heb uiteindelijk wel de stap genomen om naar België te gaan. Op mijn leeftijd nog zo'n mooie stap maken is top en ik ben ook blij dat ik dit heb kunnen laten zien aan andere jongens van mijn leeftijd. Dat je dit nog kan doen aan het eind van je carrière. Wat een beetje aan mij knaagde, is dat ik nooit bij een topclub heb gespeeld en dat ga ik in België wel doen."